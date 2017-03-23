В Крым пытались ввезти 1,5 тыс дождевых червей

Госинспектора управления Россельхознадзора по РК и Севастополю запретили въезд на полуостров грузу с 1,5 тыс дождевых черней, передали в пресс-службе крымского управления Россельхознадзора. Дождевых червей пытались ввезти с Украины в мешках с землей.

«За прошедшую неделю было пресечено 59 попыток ввоза в Крым с Украины продукции животного происхождения. Были выявлены запрещенные к ввозу товары общим весом 136,8 кг. Кроме прочего, в Крым нелегально пытались завезти трех собак и одного кота без документов о проведенной вакцинации, а также полторы тысячи дождевых червей, упакованных в мешки с землей», — пояснили в ведомстве.

Обнаруженные товары и животные не были пущены в Крым.