В Крым пытались ввезти 1,5 тыс дождевых червей
За прошедшую неделю пресекли 59 попыток ввоза на территорию Крыма с Украины продукции животного происхождения.
За прошедшую неделю пресекли 59 попыток ввоза на территорию Крыма с Украины продукции животного происхождения.
Госинспектора управления Россельхознадзора по РК и Севастополю запретили въезд на полуостров грузу с 1,5 тыс дождевых черней, передали в
«За прошедшую неделю было пресечено 59 попыток ввоза в Крым с Украины продукции животного происхождения. Были выявлены запрещенные к ввозу товары общим весом 136,8 кг. Кроме прочего, в Крым нелегально пытались завезти трех собак и одного кота без документов о проведенной вакцинации, а также полторы тысячи дождевых червей, упакованных в мешки с землей», — пояснили в ведомстве.
Обнаруженные товары и животные не были пущены в Крым.