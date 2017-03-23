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11:57 (мск), источник: РИАЦ

Специальная комиссия зафиксировала 30 свалок вдоль железной дороги

В Волгограде прошел ежегодный осмотр территорий, прилегающих к полосе отвода железной дороги.

Железнодорожный вагон отправился от станции Волгоград-1 и проследовал в направлении до станций Тракторная пассажирская, Садовая, Гумрак, Шпалопропитка.

Кроме сотрудников комитета природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии в состав комиссии вошли представители профильного комитета администрации Волгограда, районных администраций и коммунальных служб.

Как рассказали в природоохранном ведомстве, основанием для такого осмотра служат жалобы волгоградцев и гостей города-героя. При подъезде к Волгограду порой открываются многочисленные панорамы несанкционированного сброса отходов и захламлений, в том числе на склонах оврагов, ранее используемых карьеров, тыльных сторон предприятий, гаражно-строительных кооперативов, садоводческих товариществ.

Участники совместного объезда отметили, что количество несанкционированных свалок вдоль железной дороги, по сравнению с предыдущими годами, не увеличилось. При этом, в основном, захламления обнаруживаются рядом с жилыми домами в частном секторе, на склонах оврагов, возле гаражно-строительных кооперативов и садоводческих обществ. Всего по маршруту движения были выявлены около 30 несанкционированных свалок.

Итогом таких рейдов, как правило, становится составление административных материалов в отношении виновных, а также предъявление им вреда, нанесенного окружающей среде.

Комиссией отмечено, что свалка в районе поселка Солнечный Краснооктябрьского района, в 50 метрах от полосы отвода железной дороги до сих пор не ликвидирована, хотя решение об этом было принято после объезда в мае прошлого года. Уборку этой свалки комиссия намерена проконтролировать. Следующий объезд состоится в конце апреля после уборки свалок и зачистке захламленных территорий.

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