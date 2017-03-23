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10:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Горожане обеспокоены смогом над Новосибирском (фото)

Жители Новосибирска обеспокоены смогом, который затянул небо над городом в четверг, 23 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Горожане обеспокоены смогом над Новосибирском, о смоге сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».

Жители Новосибирска обеспокоены смогом, который затянул небо над городом. Ранее, 22 марта, мэрия предупредила об ухудшении погодных условий — появление повышенного загрязнения воздуха ожидалось в среду, 22 марта.

В Новосибирском Гидрометцентре пояснили, что из-за высокого атмосферного давления и антициклона, формируется система «запирающего слоя»: вредные вещества не рассеиваются, а удерживаются в нижнем слое.

«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — отметили синоптики.

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