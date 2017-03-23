Горожане обеспокоены смогом над Новосибирском (фото)
Жители Новосибирска обеспокоены смогом, который затянул небо над городом в четверг, 23 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Жители Новосибирска обеспокоены смогом, который затянул небо над городом в четверг, 23 марта, сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Горожане обеспокоены смогом над Новосибирском, о смоге сообщают подписчики группы «ВКонтакте» «АСТ-54».
Жители Новосибирска обеспокоены смогом, который затянул небо над городом. Ранее, 22 марта, мэрия предупредила об ухудшении погодных условий — появление повышенного загрязнения воздуха ожидалось в среду, 22 марта.
В Новосибирском Гидрометцентре пояснили, что
«Метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города ожидается повышенный», — отметили синоптики.