На интерактивной карте ямочного ремонта Уфы появятся изменения
Теперь уфимцы смогут контролировать свои обращения.
Теперь уфимцы смогут контролировать свои обращения.
Интерактивную карту ямочного ремонта постоянно развивают — сообщает
Можно увидеть статистику количества поступивших, принятых и отклоненных заявок, а также число отремонтированных ям. Вся эта информация отображается слева от интерактивной карты.
В будущем на сайте можно будет создать личный кабинет, где каждый уфимец сможет контролировать выполнение своего обращения, следить за каждой ямой и ходом работ.