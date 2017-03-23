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10:37 (мск), источник: Комсомольская правда

На интерактивной карте ямочного ремонта Уфы появятся изменения

Теперь уфимцы смогут контролировать свои обращения.

Интерактивную карту ямочного ремонта постоянно развивают — сообщает пресс-служба уфимской администрации. Сегодня на сайте появилась новая опция.

Можно увидеть статистику количества поступивших, принятых и отклоненных заявок, а также число отремонтированных ям. Вся эта информация отображается слева от интерактивной карты.

В будущем на сайте можно будет создать личный кабинет, где каждый уфимец сможет контролировать выполнение своего обращения, следить за каждой ямой и ходом работ.

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