Подкинутую в челнинский бэби-бокс девочку удочерили
(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Девочка, подкинутая в
(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Девочка, подкинутая в
Малышку, которая получила имя Маша, удочерили. Как отметила Гернер, желающих стать приемными родители было много — на очереди стояло 40 супружеских пар из Набережных Челнов и городов республики, а также одинокие женщины.
«Новость о подкидыше имела общественный резонанс — нам звонили каждый день желающие усыновить ребенка, — рассказала начальник отдела опеки и попечительства. — Удочерили девочку стоявшие в очереди первыми — у них приоритетное право. Могу лишь сказать, что они челнинцы».
Девочку уже забрали из Дома ребенка. По закону новые родители могут изменить имя и дату рождения дочери.
Напомним, в конце января в