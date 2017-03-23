Подкинутую в челнинский бэби-бокс девочку удочерили

Малышку, которая получила имя Маша, удочерили. Как отметила Гернер, желающих стать приемными родители было много — на очереди стояло 40 супружеских пар из Набережных Челнов и городов республики, а также одинокие женщины.

«Новость о подкидыше имела общественный резонанс — нам звонили каждый день желающие усыновить ребенка, — рассказала начальник отдела опеки и попечительства. — Удочерили девочку стоявшие в очереди первыми — у них приоритетное право. Могу лишь сказать, что они челнинцы».

Девочку уже забрали из Дома ребенка. По закону новые родители могут изменить имя и дату рождения дочери.