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11:24 (мск), источник: ИА Татар-информ

Подкинутую в челнинский бэби-бокс девочку удочерили

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Девочка, подкинутая в бэби-бокс в Набережных Челнах, обрела семью. Об этом сообщают «Челнинские известия» со ссылкой на начальника отдела опеки и попечительства Розу Гернер.

Малышку, которая получила имя Маша, удочерили. Как отметила Гернер, желающих стать приемными родители было много — на очереди стояло 40 супружеских пар из Набережных Челнов и городов республики, а также одинокие женщины.

«Новость о подкидыше имела общественный резонанс — нам звонили каждый день желающие усыновить ребенка, — рассказала начальник отдела опеки и попечительства. — Удочерили девочку стоявшие в очереди первыми — у них приоритетное право. Могу лишь сказать, что они челнинцы».

Девочку уже забрали из Дома ребенка. По закону новые родители могут изменить имя и дату рождения дочери.

Напомним, в конце января в бэби-боксе КДМЦ Набережных Челнов оставили первую новорожденную с написанной от руки запиской о сделанных прививках.

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