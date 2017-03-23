В Казани 24 марта не будет света в четырех районах

Отключение связано с плановым ремонтом электротехнического оборудования. С 8.00 до 18.00 света не будет в Авиастроительном районе по ул. Ашхабадская, 37; ул. Беломорская, 104, 106; ул. Васнецова; ул. Глинки; ул. Джамбула; ул. Краснодонская; пер. Кубанский; ул. Кутузова, 36; ул. Побежимова; ул. Тюлячинская, 6−22; ул. Шатурская, 155. С 8.00 до 17.00 отключат свет в Вахитовском районе по ул. Баумана, 43, 47; ул. Дзержинского, 9; ул. К. Маркса, 10; ул. Профсоюзная, 46; ул. Университетская, 9.

С 9.00 до 16.00 отключение произойдет в Приволжском районе по ул. Ферма-2, 59, 76, 80, 81. С 9.00 до 12.00 без света останутся жители поселков Салмачи и Плодопитомник Приволжского района по улицам: М. Акмуллы, Акташ, Акчарлак, Ак Чэчэклэр, Вязовая, Газовая, В. Григорьева, Н. Даули, Единения, Жасминная, Загитова, Кедровая, Клубничная, Кулле, Липки, Лирическая, Листопадная, Малая, Надежды, Новая, Овражная, Ромашек, Сабантуй, Сайдаша, Сайдашева, Серебряная, Солнечная, Стройная, Тихая, Г. Тукая, Укромный переулок, Уртак, М. Файзи, Цветной переулок, Центральная, Юбилейная, Ф. Юнусова. С 9.00 до 18.00 электричества не будет в Советском районе по ул. Карбышева, 15, 17.

Электричества в этот день также не будет в нескольких промышленных и административных зданиях Авиастроительного и Советского районов.