В Волгограде определили победителей конкурса русского народного танца

В нем приняли участие почти 500 юных танцоров из разных регионов России.

За кулисами — волнение и последние приготовления перед гала-концертом. Через несколько минут жюри объявит победителей всероссийского конкурса русского народного танца. Впервые Волгоград встречает столь масштабное мероприятие: 17 коллективов и почти 500 участников от 5 до 18 лет.

Екатерина Макальская: «Я люблю русский танец за то, что он яркий, можно выразить свои эмоции не только в словах, но и в танце, легко показать разную эмоцию: и грусть, и радость, и удивление».

Конкурс носит имя прославленного балетмейстера Андрея Климова. Всю свою жизнь Андрей Андреевич посвятил сохранению русских танцевальных традиций, был солистом Государственного академического хора имени М. Е. Пятницкого, преподавал в училище Большого театра, руководил Академическим хором русской песни Гостелерадио СССР, написал множество учебников по основам русского танца. Его ученице, директору волгоградской детской школы хореографических искусств Ольге Ананьевой, и принадлежит идея организации всероссийского конкурса, на котором главным был русский танец.

Ольга Ананьева: «Русский танец не такой простой. И сейчас он потихоньку уходит. И нам, балетмейстерам, руководителям, приходится копаться в литературе, этнографии. Не зная свой адрес, не зная свой алфавит, неизвестно, как нам дальше строить страну, поэтому наши дети должны это знать, уважать, любить и встречать гостей с русскими традициями».

Игровые хороводы, скоморошьи пляски, развеселая кадриль. Участники конкурса представили зрителям и жюри все многообразие танцевальной российской культуры, тесно связанной с традициями, верованиями и обычаями нашего народа.