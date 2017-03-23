Метеорологи прогнозируют теплый апрель

Гость программы «Доброе утро, Калининград» на канале «Россия 24», начальник Калининградского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Юрий Скляров рассказал о том, как работает региональный гидрометеоцентр.

В его штате трудится более 100 человек. 5 синоптиков отвечают за достоверность прогнозов калининградской погоды. Каждые три часа на 8 метеорологических станциях собирается информация о погоде на территории всей области, потом обработанные данные попадают в синоптические карты, и прогноз становится доступным для населения.

Кстати, по словам синоптиков, март является достаточно теплым. Температурный режим на несколько градусов выше нормы.

«По прогнозу ожидаем на последнюю декаду марта и первую декаду апреля в целом солнечную погоду, теплую, но в утренние часы ожидается понижение до 0, минус 1, но это днем, в апреле — 12−14 градусов тепла», — сказал Юрий Скляров.