В Кишиневе 77 автомобилей ежедневно проезжают на красный свет

Отметим, что ранее по результатам выборочной проверки в Кишиневе, местные пешеходы оказались еще менее дисциплинированными, чем водители. Порядка 30% пешеходов переходят дорогу, невзирая на запрещающий сигнал светофора.

В итоге на регулируемых перекрестках в Кишиневе совершается ежегодно порядка 40 наездов на пешеходов при работающем светофоре, причем в подавляющем большинстве случаев — по вине самих пешеходов.

Actualitati.md напоминает, что согласно новым штрафам, за проезд на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, водитель рискует заплатить от 600 до 900 леев и получить 3 штрафных пункта.