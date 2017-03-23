В Кишиневе 77 автомобилей ежедневно проезжают на красный свет
Еще больше машин проезжают на желтый свет, хотя и это является наказуемым нарушением. Такие данные распространил Национальный инспекториат полиции, сообщает Actualitati.md.
Еще больше машин проезжают на желтый свет, хотя и это является наказуемым нарушением. Такие данные распространил Национальный инспекториат полиции, сообщает Actualitati.md.
Отметим, что ранее по результатам выборочной проверки в Кишиневе, местные пешеходы оказались еще менее дисциплинированными, чем водители. Порядка 30% пешеходов переходят дорогу, невзирая на запрещающий сигнал светофора.
В итоге на регулируемых перекрестках в Кишиневе совершается ежегодно порядка 40 наездов на пешеходов при работающем светофоре, причем в подавляющем большинстве случаев — по вине самих пешеходов.
Actualitati.md напоминает, что согласно новым штрафам, за проезд на красный сигнал светофора или запрещающий жест регулировщика, водитель рискует заплатить от 600 до 900 леев и получить 3 штрафных пункта.