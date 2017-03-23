Японцы сделали настенный календарь из электронной бумаги
Японский дизайнер Косё Цубои создал синхронизирующийся со смартфоном календарь на основе электронной бумаги.
Японский дизайнер Косё Цубои создал синхронизирующийся со смартфоном календарь на основе электронной бумаги.
Кратко о проекте рассказывает The Verge.
В последние годы с широким распространением смартфонов многие люди привыкли пользоваться
В проекте Magic Calendar Косё Цубои с помощью цветной электронной бумаги совместил
Прототип календаря был продемонстрирован в Японии в прошлом месяце, в планах разработчиков использовать дисплей большего разрешения, также авторы проекта рассматривают вариант настольного календаря. Никаких сроков или информации о возможной коммерческой реализации проекта не сообщается.
Сама по себе электронная бумага не является принципиально новой технологией и используется достаточно давно — например, в производстве электронных книг. Иногда эта технология используется в необычных проектах, где важно низкое энергопотребление и не критична высокая частота обновления информации на экране. Например, электронной бумагой заменили желтые офисные стикеры, в Сиднее установили дорожные знаки с электронной бумагой, также электронные чернила использовались в клавиатуре и даже в кедах.
Николай Воронцов