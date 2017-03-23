Японцы сделали настенный календарь из электронной бумаги

В последние годы с широким распространением смартфонов многие люди привыкли пользоваться онлайн-календарями для планирования своего времени. Несмотря на кроссплатформенность и возможность установки напоминаний о приближающихся событиях у такого календаря есть один очевидный недостаток по сравнению с традиционным бумажным календарем — посмотреть в онлайн-календарь не всегда удобно (например, при разговоре по мобильному телефону). Таким образом, при планировании, например, деловой встречи, пользователь может забыть о каком-либо событии, которое уже назначено на это время.

В проекте Magic Calendar Косё Цубои с помощью цветной электронной бумаги совместил онлайн-календарь Google с традиционным настенным форматом. Судя по краткой опубликованной информации, календарь самостоятельно подключается к серверу и если пользователь добавляет какое-либо событие через приложение на мобильном телефоне, то оно тут же появляется в настенном календаре. Других подробностей об устройстве не сообщается.

Прототип календаря был продемонстрирован в Японии в прошлом месяце, в планах разработчиков использовать дисплей большего разрешения, также авторы проекта рассматривают вариант настольного календаря. Никаких сроков или информации о возможной коммерческой реализации проекта не сообщается.

Сама по себе электронная бумага не является принципиально новой технологией и используется достаточно давно — например, в производстве электронных книг. Иногда эта технология используется в необычных проектах, где важно низкое энергопотребление и не критична высокая частота обновления информации на экране. Например, электронной бумагой заменили желтые офисные стикеры, в Сиднее установили дорожные знаки с электронной бумагой, также электронные чернила использовались в клавиатуре и даже в кедах.

Николай Воронцов