Турфирмы запустят маршрут по «Золотому кольцу» Красноярского края

Туристические фирмы планируют запустить сразу два новых направления по достопримечательностям Красноярского края. Компании предлагают путешественникам проехаться по «Канскому кольцу» или долететь до полуострова Таймыр. Об этом журналистам сообщила директор центра туризма и обучения «Спутник» Татьяна Кирьянова.

Так, в туре «Канское кольцо» путешественники проедут по Канску, заедут в Бородино и Большую Урю. Сама экскурсия начнется в Зеленогорске. В будущем организаторы надеются, что этот маршрут поддержит и краевое министерство культуры. Стоимость такого тура и его продолжительность пока не уточняются.

Второе направление называется «Мы были на Таймыре». Организаторы предлагают туристам проехать по северу Красноярского края.