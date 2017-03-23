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11:33 (мск), источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

Турфирмы запустят маршрут по «Золотому кольцу» Красноярского края

Летом 2017 года появится сразу два новых направления.

Туристические фирмы планируют запустить сразу два новых направления по достопримечательностям Красноярского края. Компании предлагают путешественникам проехаться по «Канскому кольцу» или долететь до полуострова Таймыр. Об этом журналистам сообщила директор центра туризма и обучения «Спутник» Татьяна Кирьянова.

Так, в туре «Канское кольцо» путешественники проедут по Канску, заедут в Бородино и Большую Урю. Сама экскурсия начнется в Зеленогорске. В будущем организаторы надеются, что этот маршрут поддержит и краевое министерство культуры. Стоимость такого тура и его продолжительность пока не уточняются.

Второе направление называется «Мы были на Таймыре». Организаторы предлагают туристам проехать по северу Красноярского края.

Основными точками маршрута станут полуостров Таймыр, Бреховские острова, остров Диксон и плато Путорана. Из-за удаленности и труднодоступности стоимость маршрута будет недешевой — около 180 тыс. рублей. Турпутевка будет рассчитана на 20 дней. За это время, уверены турагенты, можно будет оценить северную природу Красноярского края.

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