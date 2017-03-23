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11:36 (мск), источник: Baikal-info.ru

В Иркутске ищут без вести пропавшего жителя Красноярского края

В Иркутске полицейские ищут без вести пропавшего жителя Красноярского края.

Полицейские Иркутска разыскивают без вести пропавшего жителя Красноярского края. Как сообщает 23 марта 2017 года пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, 20 февраля в дежурную часть полиции на станции «Иркутск-Пассажирский» позвонил мужчина, который рассказал, что с 10 февраля не выходит на связь его сын Александр Царев (1985 г. р.). Установлено, что пропавший 10 февраля на поезде, следовавшем до станции Нерюнгри, отправился со станции «Красноярск» до станции «Иркутск-Пассажирский». Последний раз на связь с родственниками он выходил со станции «Тайшет». Известно, что днём 16 февраля он выехал из гостиницы в Иркутске с намерением направиться в аэропорт.

Разыскиваемый Александр Царев был в черный пуховик, черную шапку, черные ботинки, темные брюки, темная кофта с рисунком в виде ромбов. При себе имел сумку с личными вещами.

Граждан, что-либо знающих о месте нахождения Александра Царева, просят обратиться в полицию по телефонам 02, 21−64−64 (Бюро регистрации несчастных случаев), (3952) 41−11−64 (дежурная часть ОП № 1 МУ МВД России «Иркутское»).

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