Пространство Хабаровска в этом сезоне станет ещё зеленее

Хабаровск, 23 марта, AmurMedia.

Сегодня в ходе объезда мэр Хабаровска Александр Соколов посетил теплицы «Горзеленстроя». Экскурс по цветочному хозяйству для городского главы и журналистов провела и.о. директора муниципального бюджетного учреждения Ольга Романова. Она презентовала участникам объезда проекты озеленения городских улиц, ознакомила с новыми образцами цветочных вазонов, которые украсят этим летом транспортные развязки и газоны дальневосточной столицы, продемонстрировала всходы цветочной рассады в теплицах, сообщили ИА AmurMediа в пресс-службе администрации города.

В целом в этом году городское пространство станет зеленее более чем на 5000 единиц — на 3200 деревьев и свыше 1800 кустарников различных видов. Озеленители готовят их к высадке во всех района города. Дальневосточную столицу украсят несколько видов елей — колючая, голубая королевская, аянская (сейчас они нежатся в теплицах), сосны, лиственницы, липы, дубы, клены, ясени, березы, серебристые тополя, различные виды боярышников и можжевельников. Однако, как отметила Ольга Романова, количество деревьев, которые высадят нынче в Хабаровске, будет несколько меньше, чем в предыдущие годы.

«Согласно муниципальному заданию, массовые посадки запланированы в городских парках (им. Гагарина, “Динамо”, Офицеров флота) и пяти скверах, но еще не все они готовы к этому: работа над проектами и дендропланами — в разгаре и пока далека от завершения, поэтому озеленение будет проводиться поэтапно», — сообщила она.

Традиционно к лету в городе будут высажены и цветы — 450 тысяч штук. Еще 250 тысяч уйдут на оформление главной площади Хабаровска — площади имени Ленина. Будет проведено много работ по ландшафтному оформлению улиц Пионерской и Краснореченской.

Также «Горзеленстрой» предлагает этой весной расширить перечень объектов, где будет использовано цветочное оформление. Для этого в дополнение к выделенным ранее средствам потребуется еще 2,5 миллиона рублей. Мгновенного благословения от Александра Соколова эта инициатива не получила:

«Мы обсудим этот вопрос и примем коллегиальное решение. Ряд проектов озеленителей мы уже поддержали, но, к сожалению, не все возможно профинансировать», — сказал мэр.

Не совсем он одобрил и приобретение предприятием новых уличных вазонов.