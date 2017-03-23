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11:32 (мск), источник: АиФ Екатеринбург

На Урале пропали результаты ЕГЭ-2017: система дала сбой

«Аварийная ситуация» в Институте развития образования Свердловской области привела к проблемам в подготовке к госэкзамену.

Сбой в работе Института развития образования (ИРРО) Свердловской области привел к потере результатов пробных экзаменов ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

В феврале 2017 года ученикам 11 классов ряда школ Екатеринбурга и Свердловской области выдали бланки с разными штрихкодами. В результате обезличенные результаты сумели проверить, но не смогли идентифицировать с конкретным учеником, сообщил «АиФ-Урал» один из читателей.

Проблема с пробным экзаменом, написанным еще в конце февраля 2017 года произошла, в частности лицее № 159, где ученики 11-х классов буквально потеряли результаты. «Ничего страшного, конечно, однако пробный экзамен по русскому языку должен был показать слабые места и помочь лучше подготовиться к летнему экзамену», — сообщил собеседник. Он также напомнил, что похожая ситуация в лицее была летом 2015 года, когда девятиклассники получили неправильное задание по русскому языку и вынуждены были переписывать тест по обязательной аттестации.

Как отмечает 66.ru, эта проблема коснулась как одиннадцатиклассников, так и девятиклассников нескольких школ Екатеринбурга: лицея № 110, гимназий № 5, № 39, лицея № 88 и ряда других школ. Известно также, что проблема была и за пределами Екатеринбурга, поскольку в упомянутый 159-й лицей не пришли результаты для проверки из других школ, как это было раньше.

В Институте развития образования Свердловской области, который ответственен за проведение итоговых аттестаций школьников на Среднем Урале, дать оперативный комментарий отказались. Что интересно, сайт ИРРО либо недоступен, либо открывается с большим трудом. Руководит Оксана Гредина, являющаяся супругой бывшего премьер-министра Свердловской области правительства губернатора Александра Мишарина.

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