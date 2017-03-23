На Урале пропали результаты ЕГЭ-2017: система дала сбой

Сбой в работе Института развития образования (ИРРО) Свердловской области привел к потере результатов пробных экзаменов ЕГЭ по русскому языку и профильной математике.

В феврале 2017 года ученикам 11 классов ряда школ Екатеринбурга и Свердловской области выдали бланки с разными штрихкодами. В результате обезличенные результаты сумели проверить, но не смогли идентифицировать с конкретным учеником, сообщил «АиФ-Урал» один из читателей.

Проблема с пробным экзаменом, написанным еще в конце февраля 2017 года произошла, в частности лицее № 159, где ученики 11-х классов буквально потеряли результаты. «Ничего страшного, конечно, однако пробный экзамен по русскому языку должен был показать слабые места и помочь лучше подготовиться к летнему экзамену», — сообщил собеседник. Он также напомнил, что похожая ситуация в лицее была летом 2015 года, когда девятиклассники получили неправильное задание по русскому языку и вынуждены были переписывать тест по обязательной аттестации.

Как отмечает 66.ru, эта проблема коснулась как одиннадцатиклассников, так и девятиклассников нескольких школ Екатеринбурга: лицея № 110, гимназий № 5, № 39, лицея № 88 и ряда других школ. Известно также, что проблема была и за пределами Екатеринбурга, поскольку в упомянутый 159-й лицей не пришли результаты для проверки из других школ, как это было раньше.