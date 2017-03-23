В Перми сотрудники ГИБДД записали диск о безопасном дорожном движении

Причем тексты Артура носили ярко выраженный профессиональный оттенок — мотивировали слушателя позаботиться о безопасности и не гонять по городским дорогам.

Неблизкий путь коротали за беседой. Артур рассказал, что давно пишет стихи и «фанатеет» от рэпа, но его творческой жилке не хватает музыкального сопровождения.

Молодые люди были знакомы давно, все-таки работали в одном подразделении и обеспечивали безопасность на пермских дорогах. Однако «роковым» в хорошем смысле слова стал 2011 год. Тогда Артур и Иван отправились в Красновишерск, что в 300 километрах от Перми, на концерт. Оба на тот момент уже стали призерами и дипломантами творческого конкурса работников МВД «Щит и лира». Иван окончил музыкальную школу по классу кларнета и выступал с инструментальным номером, а Артур поразил зрителей оригинальным жанром: показал сценку, в которой курсант в увольнительной провалился в канализационный люк.

Дорожные лихачи любят за рулем послушать «Басту» и «Касту». Но вскоре из окон автомобилей в Перми будет слышен другой рэп: Артур Сагидуллин и Иван Ушаков, сотрудники ДПС, выпустили диск с песнями, пропагандирующими безопасность дорожного движения.

Ивану идея понравилась. Так что тот день в машине можно считать днем рождения группы «Дорожный PROсвет». Уже на следующий год на очередном творческом конкурсе ребята выступили вместе, исполнив песню «ДПС не волки».

Синяя полоса на нашей тачиле,

Надпись «Полиция»,

Маяки включили,

Стволы получили,

Все, как учили.

Наряд ДПС круче перца чили.

Патрулируем район,

ищем пьяного водилу.

Здесь таких миллион.

Звонок на «мобилу»,

Вызывает дежурка,

Поступила информация,

Что какой-то Шумахер.

совершил деформацию:

Деформацию тачки своей.

и чужой.

Это ДТП, нам задачка, главное:

чтоб человек был живой.

Маяки включили, СГУ ревет,

Мы за жизнь отвечаем тех,

Кто правила блюдет.

Милиция-полиция,

Чё, парни, не спится вам?

Полиция-милиция, не меняются.

лица.

ДПС не волки, а санитары,

А кто не думает так, покупает.

антирадары.

Подъезжаем на место,

«Девятина» в хлам.

Металл мягкий, как тесто,

На асфальте пацан,

Голова пробита, кровь на рукаве,

След кровавый стелется.

По сырой земле.

Второй участник ДТП — пьяный.

имбецил,

Сигарета на губе, взгляд стеклом.

застыл.

Взял у папы тачку покатать.

девчонок,

Отдыхать на дачку покатил.

ребенок.

Пиво, сигареты, ночная трасса,

А тут «Девятка», на тебе.

здрасьте!

Как борзел и подрезал, он уже.

не помнит,

Только тот с «Девятки»,

а не он покойник.

Наручники защелкнулись.

у гонщика на запястье,

И тут он пришел в себя —.

и снова здрасьте!

Прокурора области ему подавай,

«А лучше, братишки, давай,

наливай,

Все решим, пацаны,

Обо всем договоримся,

Только я не ехал, чтобы папа.

не сердился,

Все решим деньгами,

Будет все оплачено,

А что пацан погиб — вместе мы.

поплачем, да.

Все легко и просто, как у братьев.

Гримм,

Но жизнь — другой компостер,

с отверстием другим.

Закрываем нарушителя.

в дежурной части,

Протоколы составлены, родным.

сообщено о несчастье.

Возвращаемся на маршрут,

Патрулируем район,

Как всегда, нас не ждут,

и таких миллионы,

Надпись «Полиция» ко многому.

обязывает,

И не надо злиться.

и материть бессвязно нас.

Город спит спокойно, отдыхают дороги,

Будет все достойно, забыты некрологи,

Красно-синий маяк в темноте мерцает,

ДПС не спит, страж дорог.

охраняет.

Жюри сошлось во мнении: оставить дуэт без звания лауреата точно нельзя. Удача — птица своевольная, поэтому ребята тут же отыскали студию и записали трек в хорошем качестве. Оценили парней и на Всероссийском творческом конкурсе работников МВД, откуда дуэт увез диплом «За неповторимую творческую индивидуальность». С такой формулировкой трудно поспорить: где еще в России отыщутся рэперы не с золотыми цепями, а с жезлом гаишника?

Так каждый год клал в копилку пермских рэперов диплом профессионального конкурса и один-два трека. Их слушателями становились друзья и коллеги, которые донимали Артура и Ивана одним и тем же вопросом: «Когда запишете диск?».

Ребята отшучивались, но понимали: для целой пластинки нужен материал, а треки создаются в отрыве от работы и семьи. Но к 2017 году в багаже музыкантов скопилось 13 песен и даже один «почти что клип» — минутная видеозапись, созданная в рамках акции пермской ДПС «Зарядка со стражем порядка».

— Конечно, было бы круто, если бы наша пластинка попала в руки Василию Вакуленко или Тимати, но главное все-таки не известность и не «Золотые граммофоны», а чтобы люди не гибли на дорогах, — мечтает Артур.

Фанаты рэпа любят его за лирику о сложности жизненного пути, преградах и переживаниях. «Фишка» Артура и Ивана — в тематике: свои песни они пишут как пропаганду безопасного вождения. А как иначе: все-таки гаишники! Названия у песен соответствующие: «ДПС», «Некуда спешить», «Пьяный за рулем».

— Мы создаем песни не только о том, как обезопасить себя на дороге. Риск на дороге ничем хорошим не заканчивается, мы это точно знаем. Мы пытаемся создавать положительный имидж сотрудника ГИБДД, объясняем, как непросто быть инспектором, показываем другую сторону медали, — добавляет Иван.

Есть в арсенале ребят и трио — трек «Черно-белое», записанный с коллегой — Дарьей Косожихиной. По всем законам рэп-жанра иногда суровый мужской вокал нужно разбавлять мелодикой женского голоса.

Каждое мгновенье в дверь стучит беда:

На дорогах мира погибают.

города.

Кто-то был пешеходом, кто-то.

ехал за рулем,

И никто из них не думал:

«Мы сегодня умрем».

Я держу тебя за руку, я слышу.

твое сердце,

В нашей жизни энергии.

напряжений килогерцы,

…Черно-белые полосы.

на мокром асфальте,

Как два крика, два.

голоса «Правила.

соблюдайте!