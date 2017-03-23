Ледовый дворец в Чапаевске по поручению губернатора будет построен в течение года

Сразу после завершения торжественных мероприятий Николай Меркушкин в сопровождении Виталия Ащепкова и бывшего руководителя Чапаевска Дмитрия Блынского посетил несколько значимых как для города, так и региона в целом, объектов.

Первым пунктом в программе визита губернатора стало посещение уникального для Самарской области предприятия — ООО «Фармапол-Волга».

Как рассказал Николаю Меркушкину директор предприятия Петр Приезжев, «Фармапол-Волга» — одно из немногих российских предприятий, производящих фармацевтические субстанции, которые закупают производители готовых лекарственных препаратов.

Среди них — ОАО «Татхимфармпрепараты» (Казань), ОАО «Биосинтез» (Пенза), ОАО «Фармстандарт» (Москва), ЗАО «Эвалар» (Бийск) и другие. На предприятии также организовано производство готовых лекарственных форм кардиологических препаратов эринита, нитросорбида и аспаркама.

Глава региона ознакомился с работой цеха по производству лекарственных препаратов, цеха по фасовке готовой продукции, посетил лабораторию. Пообщался губернатор и с сотрудниками завода, задав вопросы об условиях труда, уровне заработной платы. «Нас полностью все устраивает, руководство очень внимательно относится к сотрудникам», — сказала начальник производства Анжелика Пикалова.

Николай Меркушкин представил заводчанам Виталия Ащепкова и поинтересовался их отношением к городской власти. «Город сильно изменился за последние годы в лучшую сторону, надеемся, что новый мэр продолжит все положительные преобразования. Да и в области сейчас многое делается», — продолжила диалог с губернатором Анжелика Пикалова.

В ходе беседы была поднята тема реформирования механизма социальных выплат. Заводчане в курсе реформы и считают, что она необходима. «Я работающая пенсионерка, но прекрасно все понимаю, что эти деньги будут направлены самым нуждающимся», — высказала свое мнение мастер производства Ольга Умнова.

После знакомства с работой фармацевтического предприятия Николай Меркушкин посетил новое здание департамента культуры и молодежного развития городской администрации.

Как рассказала губернатору руководитель департамента Ирина Фролова, в здание департамент переехал совсем недавно. Причем, руководство департамента постаралось сделать его не сколько офисным пространством, сколько местом, где молодые люди смогут воплощать свои идеи в жизнь.

Молодежные организации в здании могут работать над своими проектами, а специалисты ведомства оказывают им необходимую методическую поддержку. Кроме того, здесь же работают и консультативные кабинеты для молодежи, в том числе и психологический центр для подростков из неблагополучных семей.

А уже поздно вечером Николай Меркушкин заехал на строительную площадку первого в истории Чапаевска ледового дворца спорта. Напомним, старт строительства этого спортивного объекта был дан 10 сентября прошлого года главой региона.

Как рассказал губернатору Виталий Ащепков, из областного бюджета на строительство дворца в этом году уже выделено 250 млн рублей, работы идут полным ходом.

«Ледовый дворец в Чапаевске должен быть открыт в начале марта 2018 года», — поставил задачу Николай Меркушкин.

Глава региона также добавил, что в этом году планируется реконструкция действующего стадиона «Луч», в частности, будет смонтирован новый искусственный футбольный газон последнего поколения.