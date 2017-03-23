Китайским водителям автобусов выдали зарплату мешками с мелочью

Многие пассажиры, которых перевозила компания в феврале, приехали из других регионов страны на празднование китайского Нового года. У них не было проездных, поэтому они оплачивали дорогу мелочью. В результате к концу месяца в автобусном парке скопились сотни тысяч монет.

Руководство компании пришло к выводу, что пересчитать и отвезти такое количество мелочи в банк слишком трудно и хлопотно, а потому монеты решили раздать сотрудникам в качестве заработной платы.

Многие водители остались недовольны. «Это, конечно, деньги, но ходить по магазинам с тяжелым мешком мелочи не очень удобно», — признался один из них журналисту Jiangsu Net. Другой посетовал, что монеты поделили неточно. Кому-то досталось не больше 300 юаней, а другим — тысяча.

Местное отделение Народного банка Китая связалось с автобусным парком и предложило найти альтернативное решение. По словам представителя организации, во многих компаниях не осознают, что у банков есть машины для подсчета монет.

В конце ноября сообщалось, что порыв ветра сдул у посетителя банка в китайском городе Яньчэн 30 тысяч юаней (около 280 тысяч рублей). Крики пострадавшего привлекли внимание прохожих. Несмотря на дождь, они помогли ему найти разлетевшиеся деньги.