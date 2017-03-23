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11:48 (мск), источник: VN.ru

Основатель паблика АСТ-54 ответил на обвинения врачей

Руководство областной больницы подало в суд на популярный в Новосибирске паблик в соцсети «ВКонтакте», который, по мнению врачей, опорочил их репутацию. Основатель АСТ-54 Виталий Полищук, в свою очередь, готов решить конфликт в суде.

Гражданский иск о защите деловой репутации к популярному среди новосибирцев паблику АСТ-54 («ВКонтакте») новосибирская областная клиническая больница подала после публикации на странице группы информации о грубом отношении медперсонала к пациенту ожогового центра.

Как сообщили в суде Кировского района, речь в иске идет о защите деловой репутации и компенсации морального вреда областной больницы. «16 декабря в паблике АСТ-54 была опубликована информация с обвинениями в адрес сотрудников ГНОКБ, которая не соответствовала действительности и порочила деловую репутацию медучреждения, — сообщили в райсуде. — В частности, в информации указывалось на грубое отношение и “беспредел” в отношении подростка со стороны медицинского персонала. Однако по итогам проверки после указанной публикации изложенная в паблике информация не была подтверждена. Каких-либо нарушений в действиях сотрудников больницы в отношении пациента ожогового отделения обнаружено не было. Порочащие обвинения в адрес персонала нанесли оскорбление как руководству учреждения и подразделения, так и каждому сотруднику отделения лично. Судебное заседание по гражданскому делу назначено на 13 апреля 2017 года».

В информации, опубликованной на АСТ-54, утверждалось, что 15-летнего мальчика с ожогами в облбольнице не навещают родственники, а персонал якобы плохо заботится о пациенте. В сообщении паблика говорилось, что, дескать, мальчика бросил отец, а его мама умерла. В итоге подростка взяли на поруки активисты, которые навещали парня и даже приносили ему еду, но вскоре им запретили посещения. В скандал вмешался Следственный комитет. В итоге оказалось, что все это, мягко говоря, не правда.

«Очернить кого-либо в наших планах не было. Наша цель — донести до людей оперативную информацию, — высказал свою точку зрения VN.ru основатель АСТ-54 Виталий Полищук. — Не всегда у нас есть возможность проверить ее на достоверность, потому что информация выкладывается оперативно. Но мои контакты есть везде, поэтому связаться со мной, чтобы высказать свое мнение, не составит труда. Мы всегда рады выслушать мнение другой стороны и опубликовать его. Подписчик нам рассказал о ситуации в больнице и подтвердил фотографиями. Оснований не верить ему у нас не возникло. Все знают, какая обстановка в больницах. Есть хорошие и есть плохие. Мы не раз об этом писали, и наши публикации приносили пользу, начинался ремонт, персонал корректировал свое поведение, как в случае с няней, которая привязывала ребенка. Что мешало сотрудникам областной больницы связаться со мной? А по поводу опровержения — если суд или досудебное разбирательство признает это необходимым, то мы, конечно, сделаем. И обязательно опубликуем на нашем сайте».

Добавим, что паблик АСТ-54 не первый раз выступает в роли ответчика в суде. В мае 2014 года Кировский районный суд обязал АСТ-54 выплатить более 720 000 рублей автору 34 фотографий за нарушение авторских прав. Тогда 35-летний житель Новосибирска подал в суд иск за то, что паблик незаконно разместил 34 фотографии, сделанные им лично. Кроме того, АСТ-54 стер на фото сведения об авторе, а взамен поместила на них свой логотип.

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