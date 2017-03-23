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11:48 (мск), источник: "Российская газета"

В Воронеже построят центр активного долголетия

Участок уже найден — это 80 соток рядом с областным геронтологическим центром. Новый объект будет строиться и использоваться по схеме концессии.

Компания Senior Group Project вложит свои средства и наладит весь процесс помощи, а возместить эти затраты позволят платные услуги. За часть клиентов заплатит казна, за остальных — родственники.

Ранее инвестор открыл несколько подобных центров в Подмосковье. Там созданы условия, каких в стандартных домах престарелых не найти. Например, пожилые люди могут пройти курс реабилитации после инфаркта, инсульта или перелома шейки бедра, позаниматься с психологом, сходить на SPA-процедуры, воспользоваться услугами круглосуточной сиделки и даже «поселить» в своей комнате любимого питомца. Что из этого сказочного перечня перенесут на воронежскую землю, пока неизвестно: экономическая модель в стадии разработки.

Но можно не сомневаться, что в центре не будет проблем с противопролежневыми матрасами, лифтами, сигнальными кнопками и системой противопожарной безопасности.

Кстати, в Воронежской области завершают отделку нового здания психоневрологического интерната в селе Алферовка — старое сгорело в 2015 году, погибло 23 постояльца. На деньги федерального бюджета возведен жилой корпус из трех блоков, гараж и котельная. К маю их должны ввести в строй.

Власти региона договорились с Пенсионным фондом о финансировании еще одного социального объекта. Дом-интернат для престарелых и инвалидов общего типа появится в селе Нижний Карачан Грибановского района. Он будет рассчитан на сто мест.

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