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14:34 (мск), источник: Мослента

Брендированные толстовки и ветровки появятся в сувенирных киосках московского метро

Приобрести новинки можно будет в вестибюлях четырех станций.

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фотографий
8
фотографий
8
фотографий

Более 30 наименований брендированной одежды можно будет купить в сувенирных киосках московского метрополитена, начиная с лета 2017 года. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Одежда доступна в традиционных для московского метро цветах: красном и белом. Некоторые виды футболок также есть в черном цвете. Любители креатива обязательно оценят многообразие фирменных принтов: от схемы линий метрополитена в оригинальном исполнении до известной надписи “Не прислоняться”», — говорится в сообщении.

Источник: Официальный сайт Московского метрополитена
Источник: Официальный сайт Московского метрополитена

Купить новинки можно в сувенирных киосках на стойках «Живое общение» в вестибюлях четырех станций: «Пушкинской», «Павелецкой» Замоскворецкой линии, «Площади Революции» и «Арбатской» Арбатско-Покровской линии.

Помимо этого, в будущем планируется открытие на «Маяковской» флагманского сувенирного магазина, ассортимент которого будет значительно шире уже работающих киосков.

Комментарии
1
Nikolay
Да кому они нужны.
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