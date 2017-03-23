Брендированные толстовки и ветровки появятся в сувенирных киосках московского метро

Более 30 наименований брендированной одежды можно будет купить в сувенирных киосках московского метрополитена, начиная с лета 2017 года. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает пресс-служба столичной подземки.

«Одежда доступна в традиционных для московского метро цветах: красном и белом. Некоторые виды футболок также есть в черном цвете. Любители креатива обязательно оценят многообразие фирменных принтов: от схемы линий метрополитена в оригинальном исполнении до известной надписи “Не прислоняться”», — говорится в сообщении.