Брендированные толстовки и ветровки появятся в сувенирных киосках московского метро
Приобрести новинки можно будет в вестибюлях четырех станций.
Приобрести новинки можно будет в вестибюлях четырех станций.
Более 30 наименований брендированной одежды можно будет купить в сувенирных киосках московского метрополитена, начиная с лета 2017 года. Об этом в четверг, 23 марта, сообщает
«Одежда доступна в традиционных для московского метро цветах: красном и белом. Некоторые виды футболок также есть в черном цвете. Любители креатива обязательно оценят многообразие фирменных принтов: от схемы линий метрополитена в оригинальном исполнении до известной надписи “Не прислоняться”», — говорится в сообщении.
Купить новинки можно в сувенирных киосках на стойках «Живое общение» в вестибюлях четырех станций: «Пушкинской», «Павелецкой» Замоскворецкой линии, «Площади Революции» и «Арбатской»
Помимо этого, в будущем планируется открытие на «Маяковской» флагманского сувенирного магазина, ассортимент которого будет значительно шире уже работающих киосков.