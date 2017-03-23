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13:47 (мск), источник: Новый Калининград

Мэрия Калининграда предупреждает о перекрытиях в центре города

9 апреля из-за церемонии возложения цветов к мемориалу 1200 воинам-гвардейцам в планируется временное закрытие движения автотранспорта в центре Калининграда, сообщает пресс-служба мэрии.

С 10:30 до 12:30 будет оперативно перекрываться движение по Гвардейскому проспекту на участке от ул. Горной до ул. Театральной, а также на ул. Горной на участке от ул. Ген. Галицкого до ул. Дм. Донского.

На время оперативного закрытия движения изменятся трассы движения некоторых маршрутов общественного транспорта:

— автобус № 4 направят по Советскому проспекту, пл. Победы, Ленинскому проспекту, ул. Портовой. В обратном направлении по Московскому проспекту с разворотом в районе ул. Октябрьской, Ленинскому проспекту, пл. Победы, Советскому проспекту и далее по существующему маршруту.

— автобус № 49 с Московского проспекта поедет по эстакадному мосту на Ленинский проспект и далее по существующему маршруту. В обратном направлении — с Ленинского проспекта на Московский проспект с разворотом на кольцевой развязке в районе пересечения с ул. Горной, по Московскому проспекту и далее по существующему маршруту.

— автобусы № 72, № 75 и троллейбус № 2 направят по ул. Театральной, Ленинскому и Московскому проспектам. В обратном направлении по тому же маршруту.

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