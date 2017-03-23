В «Доме Маршака» может появиться магазин, фитнес-центр или сауна?
В «Доме Маршака» на улице Карла Маркса может открыться
В «Доме Маршака» на улице Карла Маркса может открыться
Напомним, несколько лет назад за помещения в особняке шли ожесточённые споры. Жильцы нескольких квартир не хотели съезжать, хотя большая часть дома уже была выкуплена частным лицом. Об этой «осаде» и сейчас напоминает надпись в окнах одной из квартир.
Видимо, в итоге договориться всё же удалось — сегодня дом пустует.
Детский поэт Самуил Маршак жил здесь два года у своего дяди и сделал несколько своих знаменитых переводов с английского. В 2012 году в «Доме Маршака» завершилась реставрация.
Новость о продаже здания вызвала общественный резонанс. В частности, краеведы опасаются, что дом в руках новых владельцев потеряет свой исторический облик. Пример соседних фасадов говорит о том, что
Елена Устинова, сотрудник краеведческого центра Библиотеки № 2:
«Дом и строился для людей. И в 21 веке там должны жить люди. Но на первом этаже, если этот дом будет продаваться по частям, а похоже так и будет, очень надо чтобы соблюдался закон. Что бы фасад дома не портился».