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11:57 (мск), источник: Вести - Воронеж

В «Доме Маршака» может появиться магазин, фитнес-центр или сауна?

В «Доме Маршака» на улице Карла Маркса может открыться фитнес-центр или сауна. Собственник выставил историческое здание на продажу. За трёхэтажный дом в центре города он планирует выручить около 250 миллионов рублей. Напомним, несколько лет назад за помещения в особняке шли ожесточённые споры. Жильц….

Напомним, несколько лет назад за помещения в особняке шли ожесточённые споры. Жильцы нескольких квартир не хотели съезжать, хотя большая часть дома уже была выкуплена частным лицом. Об этой «осаде» и сейчас напоминает надпись в окнах одной из квартир.

Видимо, в итоге договориться всё же удалось — сегодня дом пустует.

Детский поэт Самуил Маршак жил здесь два года у своего дяди и сделал несколько своих знаменитых переводов с английского. В 2012 году в «Доме Маршака» завершилась реставрация.

Новость о продаже здания вызвала общественный резонанс. В частности, краеведы опасаются, что дом в руках новых владельцев потеряет свой исторический облик. Пример соседних фасадов говорит о том, что дизайн-регламент на улице Карла Маркса пока — формальность.

Елена Устинова, сотрудник краеведческого центра Библиотеки № 2:

«Дом и строился для людей. И в 21 веке там должны жить люди. Но на первом этаже, если этот дом будет продаваться по частям, а похоже так и будет, очень надо чтобы соблюдался закон. Что бы фасад дома не портился».

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