Туристы впервые увидят Останкинскую телебашню изнутри
Экскурсии в технические помещения дополнят основную программу.
Экскурсии в технические помещения дополнят основную программу.
Туристы впервые смогут увидеть технические помещения Останкинской телебашни. Сейчас ведется разработка соответствующей экскурсионной программы, сообщается на сайте столичной мэрии в четверг, 23 марта.
«Оттуда посетители будут смотреть не на город, а на внутреннее устройство сооружения. В частности, им покажут, как устойчивость башни поддерживают стальные тросы общей длиной 35 километров», — говорится в сообщении.
Чтобы показать, как на башне проводятся технические работы, на уровне 85 метров подвесили строительную люльку. В нее посадили манекен в спецодежде.
Помимо внутреннего устройства, туристы познакомятся с интересными экспонатами. В частности, гости увидят кнопочные телефонные аппараты, сохранившиеся со дня запуска вещания.
Сейчас Останкинская башня проводит экскурсии в музее, а также на смотровой площадке, расположенной на высоте 337 метров. В 2017 году сооружение отмечает свое 50-летие. Официальная дата ввода в строй — 5 ноября 1967 года.