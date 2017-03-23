В Приангарье планируют построить 15 новых школ в этом году
Иркутские власти планируют в этом году построить 15 школ, сообщил губернатор области Сергей Левченко.
Иркутские власти планируют в этом году построить 15 школ, сообщил губернатор области Сергей Левченко.
«Мы в этом году будем строить по области 15 школ, в том числе достроим те, которые не могут сдать по 20 и больше лет. И, конечно, будем участвовать в программе «Большая перемена», — сказал Левченко.
Как сообщает
Школа рассчитана на 1 275 мест, строилась по новому проекту, который включен в реестр типовых проектов РФ и соответствует самым современным требованиям к организации учебного процесса. При разработке проекта применялись новые конструктивные,
Строительство школы осуществлялось максимально ускоренными темпами, практически в круглосуточном режиме с июня по декабрь 2016 года. Общая стоимость строительства и оснащения школы составила более 921 миллиона рублей. Из них 691 миллион рублей был выделен области из федерального бюджета, софинансирование региональной казны составило 68,5 миллиона рублей, город выделил 161 миллион рублей.
По данным