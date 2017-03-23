В Приангарье планируют построить 15 новых школ в этом году

«Мы в этом году будем строить по области 15 школ, в том числе достроим те, которые не могут сдать по 20 и больше лет. И, конечно, будем участвовать в программе «Большая перемена», — сказал Левченко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона вместе с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло посетили школу номер 69 в Иркутске, которая была введена в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. Школа построена благодаря участию региона в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016−2025 годы», которую журналисты окрестили «Большая перемена».

Школа рассчитана на 1 275 мест, строилась по новому проекту, который включен в реестр типовых проектов РФ и соответствует самым современным требованиям к организации учебного процесса. При разработке проекта применялись новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения. Здание общей площадью более 23 тысяч квадратных метров сформировано из нескольких трехэтажных, выделенных функционально строительных блоков с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную.

Строительство школы осуществлялось максимально ускоренными темпами, практически в круглосуточном режиме с июня по декабрь 2016 года. Общая стоимость строительства и оснащения школы составила более 921 миллиона рублей. Из них 691 миллион рублей был выделен области из федерального бюджета, софинансирование региональной казны составило 68,5 миллиона рублей, город выделил 161 миллион рублей.