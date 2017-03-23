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12:46 (мск), источник: РИА Новости

В Приангарье планируют построить 15 новых школ в этом году

Иркутские власти планируют в этом году построить 15 школ, сообщил губернатор области Сергей Левченко.

«Мы в этом году будем строить по области 15 школ, в том числе достроим те, которые не могут сдать по 20 и больше лет. И, конечно, будем участвовать в программе «Большая перемена», — сказал Левченко.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, глава региона вместе с полпредом президента РФ в Сибирском федеральном округе Сергеем Меняйло посетили школу номер 69 в Иркутске, которая была введена в эксплуатацию в конце декабря прошлого года. Школа построена благодаря участию региона в федеральной программе «Содействие созданию в субъектах Российской Федерации (исходя из прогнозируемой потребности) новых мест в общеобразовательных организациях на 2016−2025 годы», которую журналисты окрестили «Большая перемена».

Школа рассчитана на 1 275 мест, строилась по новому проекту, который включен в реестр типовых проектов РФ и соответствует самым современным требованиям к организации учебного процесса. При разработке проекта применялись новые конструктивные, архитектурно-планировочные, инженерно-технические, технологические и организационные решения. Здание общей площадью более 23 тысяч квадратных метров сформировано из нескольких трехэтажных, выделенных функционально строительных блоков с разделением на две функциональные группы: учебную и общешкольную.

Строительство школы осуществлялось максимально ускоренными темпами, практически в круглосуточном режиме с июня по декабрь 2016 года. Общая стоимость строительства и оснащения школы составила более 921 миллиона рублей. Из них 691 миллион рублей был выделен области из федерального бюджета, софинансирование региональной казны составило 68,5 миллиона рублей, город выделил 161 миллион рублей.

По данным пресс-службы, в настоящее время идет набор педагогов и запись учеников. Занятия планируется начать с 1 сентября этого года, они будут проходить в одну смену.

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