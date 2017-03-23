Прикамские СМИ назвали победителей премии «Выбор прессы — 2016»

Премию вручили юристу НКО «Пермский фонд содействия ТСЖ» Станиславу Шестакову, президенту краевой общественной организации защиты прав детей-инвалидов и их семей «Счастье жить» Анастасии Гилевой, координатору благотворительного проекта «Дед морозим» Инне Савченко, директору компании RobotControl Михаилу Тюлькину за разработку языка программирования, промышленным предприятиям «Метафракс» и «ЕвроХим — Усольский калийный комбинат», одному из инцииаторов создания в Перми платных парковок — начальнику дирекции дорожного движения Максиму Кису, гендиректору баскетбольного клуба «Парма» Александру Башминову, артистам Пермского театра оперы и балета Инне Билаш и Никите Четверикову, бизнесменам Александру Флегинскому за открытие в краевой столице первой частной филармонии и Андрею Кузяеву за помощь в создании памятника основателю пермского университета Николаю Мешкову, а также федеральному министру промышленности и торговли Денису Мантурову.

«Я бывала на разных мероприятиях, церемониях награждения, где обычно ньюсмейкеры награждают СМИ, но “Выбор прессы” — совершенно уникальный формат, по-настоящему народное, человеческое признание», — отметила пресс-секретарь пермского губернатора Дарья Левченко.

Помимо СМИ организаторами премии выступили Общественная палата Пермского края и краевой Союз журналистов.