Найденная у Крымского моста голова могла принадлежать Посейдону
Специалисты отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН выдвинули несколько версий о происхождении и «культурных связях» терракотовой головы, найденной у мыса
Специалисты отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН выдвинули несколько версий о происхождении и «культурных связях» терракотовой головы, найденной у мыса
Как предположил в беседе с ТАСС научный сотрудник отдела охранной археологии Института истории материальной культуры РАН Сергей Соловьев, найденная голова могла быть частью статуи Посейдона или Зевса.
— Памятник требует специальных исследований, но при первом приближении можно предположить, что это часть статуи мужского божества, скорее всего, Посейдона или Зевса, по аналогии с известной бронзовой скульптурой 460−450 годов до нашей эры, найденной на дне Эгейского моря у мыса Артемисион на севере острова Эвбея, — считает Соловьев. — Судя по стилистике, памятник несет на себе следы влияния восточной культуры Малой Азии — Персии или Фригии.
По версии ученых, голова статуи, скорее всего, относится к V веку до нашей эры и является имитацией бронзового оригинала, известного во всем античном мире. Если эта версия подтвердится, она вновь укажет на тесные культурные связи античных государств Северного Причерноморья и Боспора с греческой прародиной.
К изучению этого уникального предмета будут привлечены ведущие специалисты по древнегреческому искусству. Ведь находки монументальной терракотовой скульптуры античной эпохи — большая редкость в археологии.
— Обычно мы имеем дело с мелкой терракотовой пластикой, как известно, нередко имитирующей монументальные оригиналы, сделанные из мрамора или бронзы, — уточнил Соловьев. — Находка головы монументальной терракотовой скульптуры в районе мыса
Напомним, накануне найденную археологами терракотовую голову показали на выставке «Крымский мост. Фантастическая реальность». Помимо древней терракотовой головы экспонатами выставки стали 108 предметов из фондов