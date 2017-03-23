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13:26 (мск), источник: 36on.ru

Воронежцев попросили фотографировать подснежники

Экологи в рамках кампании «Первоцвет» призвали воронежцев не собирать и не покупать первоцветы, занесенные в Красную книгу Российской Федерации и Красную книгу Воронежской области, а также те, которые находятся на грани уничтожения.

— С приходом теплой погоды в лесах, парках, начали появляться первые весенние цветы. Просим гостей нашего зоопитомника «Червленый Яр», забирать с собой только фотографии весенних цветов, а не делать из них букеты, которые простоят всего несколько дней! — обратились к воронежцам сотрудники Воронежского зоопарка. — Это наносит невосполнимый ущерб биологическому разнообразию растительного и животного мира региона.

Кампания «Первоцвет» проводится ежегодно. Цель — сохранить и восстановить численность раннецветущих растений, которые находятся под угрозой исчезновения.

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