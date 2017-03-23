Синоптики прогнозируют в Нижегородской области похолодание до -5° ночью 26—27 марта

Сегодня, 23 марта, Гидрометцентр прогнозирует +3°…+6° и временами дожди. Однако ожидается, что к вечеру осадки прекратятся. В пятницу 24 марта ожидается переменная облачность и температура воздуха +5°…+8° при западном умеренном ветре. При этом прогнозируются небольшие кратковременные дожди.

Дневная температура 26—27 марта ожидается на уровне +2°…+5° при северо-западном ветре 6−8 м/с. Прогнозируются кратковременные осадки в основном в виде мокрого снега. 25 марта ожидается, что температура воздуха не поднимется выше +4°, а на севере области до +1°. Синоптики прогнозируют в этот день осадки в виде мокрого снега.