Синоптики прогнозируют в Нижегородской области похолодание до -5° ночью 26—27 марта
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области похолодание до -5° ночью
Синоптики прогнозируют в Нижегородской области похолодание до -5° ночью
Сегодня, 23 марта, Гидрометцентр прогнозирует +3°…+6° и временами дожди. Однако ожидается, что к вечеру осадки прекратятся. В пятницу 24 марта ожидается переменная облачность и температура воздуха +5°…+8° при западном умеренном ветре. При этом прогнозируются небольшие кратковременные дожди.
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