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12:33 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области похолодание до -5° ночью 26—27 марта

Синоптики прогнозируют в Нижегородской области похолодание до -5° ночью 26—27 марта 2017 года. Об этом сообщает Гидрометцентр 23 марта.

Сегодня, 23 марта, Гидрометцентр прогнозирует +3°…+6° и временами дожди. Однако ожидается, что к вечеру осадки прекратятся. В пятницу 24 марта ожидается переменная облачность и температура воздуха +5°…+8° при западном умеренном ветре. При этом прогнозируются небольшие кратковременные дожди.

Дневная температура 26—27 марта ожидается на уровне +2°…+5° при северо-западном ветре 6−8 м/с. Прогнозируются кратковременные осадки в основном в виде мокрого снега. 25 марта ожидается, что температура воздуха не поднимется выше +4°, а на севере области до +1°. Синоптики прогнозируют в этот день осадки в виде мокрого снега.

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