В Омске днём установится плюсовая температура

До конца марта в Омской области по-прежнему сохранится контрастная температура воздуха: ночью — минусовая, днём — плюсовая.

Наталия Криворучко, начальник Обь-Иртышского УГМС:

— В последующие дни на территории Омской области температура воздуха днём +2…+8°, усиление ветра, порывами до 15 м/с. Ночная температура — отрицательная: −5…−10°. Местами небольшие осадки и слабые гололёдные явления.

За минувшие сутки, 22 марта, минимальная температура воздуха наблюдалась ночью в Тюкалинске: -22°. В Большеречье, Саргатке и Павлоградке было -20°. В Омске зафиксировано -14,8°. Максимальная температура была зарегистрирована днём в Больших Уках и Седельниково: +9°. В Одесском было 0°. В Омске воздух днём прогрелся до +6,1°.

Сегодня, 23 марта, в 13:00 температура воздуха в Омске составила +2,5°. За весь период наблюдений максимальная температура в этот день была зафиксирована в 2002 году: +7,8°. Холоднее всего было в 1960 году: -28,6°.