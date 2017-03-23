Омичи подадут в суд на виновника вредных выбросов

Обеспокоенные омичи из различных районов вызывали газовые службы и сетовали на головные боли, тошноту и першение в горле. Запах газа появился ночью сначала на Левобережье и в городке Нефтяников, а затем стал стремительно распространяться по территории города. Только в первой половине дня в единую дежурно-диспетчерскую службу городской администрации поступило более 400 звонков.

— Пробы воздуха были взяты в Центральном, Октябрьском и Ленинском административных округах, — сообщили «РГ» в ГУ МЧС России по Омской области. — Экспресс-анализ газо-воздушной смеси был сделан на три вещества: угарный газ, кислород и метан. В результате проведенного анализа превышений предельно допустимых концентраций данных веществ выявлено не было.

Специалисты утверждали, что, по предварительной информации, угрозы жизни и здоровью горожан нет. По словам синоптиков, за день до случившегося омские предприятия были оповещены о наступлении неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В городе было объявлено штормовое предупреждение. Промышленники должны были перейти на работу в особом режиме. Метеорологи и природоохранники пообещали, что ближе к вечеру «испорченный воздух» вновь станет нормальным — как только подует ветер. Но неприятный запах никуда не исчез.

Выявить утечку позволил газоанализатор, принадлежащий региональному минприроды.

— Установлено, что едкий неприятный запах произошел из-за загрязнения воздуха этилмеркаптаном, концентрация которого была превышена в 400 раз, — сообщила «РГ» старший помощник руководителя СУ СК по Омской области Лариса Болдинова. — Данное вещество используется в промышленном производстве.

Наиболее высокая концентрация одоранта — 420 ПДК наблюдалась на улице Энергетиков в городке Нефтяников, превышение загрязняющих веществ в 406 раз было зафиксировано в районе деревни Приветное Омского района.

По факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попали восемь предприятий, расположенных в городке Нефтяников на проспекте Губкина. В настоящее время следователи проводят осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям и допросы работников и специалистов. Однако за две недели найти виновника случившегося так и не удалось.

Тем временем выбросы этилмеркаптана в городе продолжаются. В минувшие выходные неприятный запах вновь накрыл несколько районов. Омичи продолжают жаловаться на «газовую атаку» в экстренные службы. Горожане начали обращаться в поликлиники с обострениями бронхиальной астмы и других заболеваний органов дыхания. В детском саду № 96 после прогулки на улице заболели сразу несколько малышей -детей начало тошнить.

— 18 и 19 марта превышение загрязняющих веществ вновь было зафиксировано в Кировском округе и на территории Северо-западной промзоны, — сообщил прокурор Омской области Анастас Спиридонов. — В воскресенье комиссия выехала на буферные пруды предприятия «Газпромнефть ОНПЗ», где проводит ремонтные работы нижегородская компания. В результате взятых проб установлено превышение концентрации этилмеркаптана в 64 раза.

По мнению природоохранников, несколько десятилетий назад в буферные пруды могли сбросить емкость с опасным веществом, выброс которого и произошел во время рекультивации. Предполагается, что буферных прудах в ходе многолетних химических реакций, образовалась линза из этилмеркаптана.

Однако руководство «Газпромнефть ОНПЗ» утверждает, что завод не имеет к данным выбросам никакого отношения.

— Пока мы не можем предположить, какое предприятие стало виновником случившегося, — сообщил «РГ» Начальник отдела экологического надзора Росприроднадзора Омской области Сергей Тектов. — Ситуацию, кода выбросами с неприятным запахом накрыло весь город, мы наблюдаем впервые.

Между тем утечка этилмеркаптана в Омске вскрыла ряд серьёзных проблем в сфере мониторинга загрязнения окружающей среды. Как оказалось, стационарные посты наблюдений не смогли зафиксировать превышение предельной концентрации одоранта.

— В Омске расположено всего 10 постов наблюдения, между тем по нормативам в промышленном городе-миллионнике должен быть один пост на 50 тысяч населения, — сообщил «РГ» и. о. руководителя управления Росприроднадзора по Омской области Сергей Еремин. — На некоторых территориях, например, Московке и районе Телевизионного завода, мониторинг вообще не ведется.

P. S.

Возмущенные молчанием местных властей омичи собираются выйти на митинг. Горожане намерены добиться того, чтобы их признали пострадавшими от вредных выбросов и обратиться с исками в суд. Ведь даже если источник «газовой атаки» будет установлен, ему грозит мизерный штраф в 80 тысяч рублей.