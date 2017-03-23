Омичи подадут в суд на виновника вредных выбросов
Звонки от горожан с жалобами на неприятный запах в воздухе начали поступать в экстренные службы города еще 10 марта.
Звонки от горожан с жалобами на неприятный запах в воздухе начали поступать в экстренные службы города еще 10 марта.
Обеспокоенные омичи из различных районов вызывали газовые службы и сетовали на головные боли, тошноту и першение в горле. Запах газа появился ночью сначала на Левобережье и в городке Нефтяников, а затем стал стремительно распространяться по территории города. Только в первой половине дня в единую
— Пробы воздуха были взяты в Центральном, Октябрьском и Ленинском административных округах, — сообщили «РГ» в ГУ МЧС России по Омской области. —
Специалисты утверждали, что, по предварительной информации, угрозы жизни и здоровью горожан нет. По словам синоптиков, за день до случившегося омские предприятия были оповещены о наступлении неблагоприятных метеоусловий, способствующих накоплению загрязняющих веществ в приземном слое атмосферного воздуха. В городе было объявлено штормовое предупреждение. Промышленники должны были перейти на работу в особом режиме. Метеорологи и природоохранники пообещали, что ближе к вечеру «испорченный воздух» вновь станет нормальным — как только подует ветер. Но неприятный запах никуда не исчез.
Выявить утечку позволил газоанализатор, принадлежащий региональному минприроды.
— Установлено, что едкий неприятный запах произошел
Наиболее высокая концентрация одоранта — 420 ПДК наблюдалась на улице Энергетиков в городке Нефтяников, превышение загрязняющих веществ в 406 раз было зафиксировано в районе деревни Приветное Омского района.
По факту загрязнения атмосферы было возбуждено уголовное дело. Под подозрение попали восемь предприятий, расположенных в городке Нефтяников на проспекте Губкина. В настоящее время следователи проводят осмотры территорий, выемки документации по технологическим операциям и допросы работников и специалистов. Однако за две недели найти виновника случившегося так и не удалось.
Тем временем выбросы этилмеркаптана в городе продолжаются. В минувшие выходные неприятный запах вновь накрыл несколько районов. Омичи продолжают жаловаться на «газовую атаку» в экстренные службы. Горожане начали обращаться в поликлиники с обострениями бронхиальной астмы и других заболеваний органов дыхания. В детском саду № 96 после прогулки на улице заболели сразу несколько малышей -детей начало тошнить.
— 18 и 19 марта превышение загрязняющих веществ вновь было зафиксировано в Кировском округе и на территории
По мнению природоохранников, несколько десятилетий назад в буферные пруды могли сбросить емкость с опасным веществом, выброс которого и произошел во время рекультивации. Предполагается, что буферных прудах в ходе многолетних химических реакций, образовалась линза из этилмеркаптана.
Однако руководство «Газпромнефть ОНПЗ» утверждает, что завод не имеет к данным выбросам никакого отношения.
— Пока мы не можем предположить, какое предприятие стало виновником случившегося, — сообщил «РГ» Начальник отдела экологического надзора Росприроднадзора Омской области Сергей Тектов. — Ситуацию, кода выбросами с неприятным запахом накрыло весь город, мы наблюдаем впервые.
Между тем утечка этилмеркаптана в Омске вскрыла ряд серьёзных проблем в сфере мониторинга загрязнения окружающей среды. Как оказалось, стационарные посты наблюдений не смогли зафиксировать превышение предельной концентрации одоранта.
— В Омске расположено всего 10 постов наблюдения, между тем по нормативам в промышленном
P. S.
Возмущенные молчанием местных властей омичи собираются выйти на митинг. Горожане намерены добиться того, чтобы их признали пострадавшими от вредных выбросов и обратиться с исками в суд. Ведь даже если источник «газовой атаки» будет установлен, ему грозит мизерный штраф в 80 тысяч рублей.