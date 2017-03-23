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13:04 (мск), источник: ИА Башинформ

В Башкирии зарегистрировано около 90 тысяч семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий — Рим Каюмов

УФА, 23 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галия Набиева/. В Башкортостане зарегистрировано около 90 тысяч семей, признанных нуждающимися в улучшении жилищных условий.

Источник: Башинформ

Люди стоят в очереди десятки лет, однако социального жилья строится недостаточно. Также не хватает земельных участков с инженерной и коммунальной инфраструктурой. Эти цифры привел в докладе депутатам Госсобрания РБ Уполномоченный по правам человека Рим Каюмов. Несмотря на особое внимание к жилищной проблеме со стороны органов власти, ситуация с реализацией малоимущими и другим категориями граждан конституционного права на бесплатное получение жилья остается сложной.

«Уровень цен на рынке жилья, низкая платежеспособность населения не позволяет нуждающимся получать в достаточном объеме заемные средства и ипотечные кредиты. При этом государственную поддержку ежегодно получают всего четыре процента семей», — сообщил омбудсмен.

По словам Рима Каюмова, во исполнение поручения Главы республики разработана концепция программы, основной целью которой является обеспечение до 2025 года жильем всех очередников, состоящих на учете по состоянию на 1 ноября 2016 года.

Нуждающимся будут предложены доступные варианты приобретения или владения жилыми помещениями с применением действующих инструментов, таких как ипотечное кредитование, так и с внедрением новых механизмов: выкупа в рассрочку, аренды с правом выкупа, найма жилого помещения.

Омбудсмен рассказал, что в настоящее время действует порядок предоставления социальных выплат участникам подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей» федеральной целевой программы «Жилище». В ней может участвовать молодая семья, признанная нуждающейся в жилом помещении. При этом возраст каждого из супругов не должен превышать 35 лет.

Однако в связи с недостаточностью выделяемых средств из федерального и республиканского бюджетов и возрастными ограничениями молодые семьи не всегда могут воспользоваться правом на получение господдержки в улучшении жилищных условий. По мнению омбудсмена, необходимо сохранить в списке претендентов на получение социальной выплаты, участников подпрограммы, состоящих в очереди хотя бы более трех лет.

«Для постановки на учет на получение социальной выплаты люди вынуждены собирать массу документов, длительное время находиться в ожидании приближения своей очереди. А годы идут, и при достижении предельного возраста участия в программе в одночасье рушится надежда молодых семей на улучшение жилищных условий», — отметил Рим Каюмов.

По данным автоматизированной информационной системы «Учет граждан, нуждающихся в жилых помещениях», зарегистрировано 23 108 молодых семей. При этом 5783 семьи сняты с учета и только 391 реализовала свое право, что составляет всего 1,8 процента.

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