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12:34 (мск), источник: РИА Крым

Овсянников поручил расширить дорогу вокруг Поворотного из-за оползня на трассе Севастополь-Симферополь

СЕВАСТОПОЛЬ, 23 мар — РИА Новости (Крым). Врио губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников поручил директору городского департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорю Титову расширить до 2,5 полос дорогу вокруг села Поворотного, которая используется в качестве объезда участка трассы Севастополь-Симферополь, разрушенной оползнем. Такое поручение Овсянников дал на заседании правительства города в четверг.

Источник: РИА "Новости"

В свою очередь Титов отметил, что для проведения этих работ дорогу придется закрыть на два дня. «Дорогу на Поворотное закроют на два дня и расширят. Надо также создать пешеходный переход, нанести разметку, ямочный ремонт», — сказал он журналистам после заседания.

На время расширения и ремонта этой дороги движение будет организовано по трем участкам: через село Фруктовое, через Мекензиевые горы и через село Танковое.

Чиновник также сообщил, что Правительство Севастополя обратилось в Минтранс Республики Крым с просьбой отремонтировать дороги по этим направлениям со стороны РК.

Правительство Севастополя планирует восстановить разрушенную оползнем трассу до 29 апреля.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), две недели назад на 54−55 км трассы Севастополь-Симферополь сошел оползень, вследствие чего власти города ввели ограничение движения для автомобильного транспорта и разработали схемы объезда этого участка дороги. С 14 марта было принято решение о полном прекращении движения — до завершения восстановительных работ по ликвидации оползня.

В связи с аварийной ситуацией на Северной стороне Севастополя практически по всей протяженности улиц Богданова и Челюскинцев наблюдаются пробки. 16 марта правительство города приняло решение выделить на ремонт оползневого участка трассы 70 млн рублей из резервного фонда.

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