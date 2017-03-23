Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Бондарчук с Андреевой и внуками представили «Босса-молокососа»
Депрессия: болезнь или блажь? Ваше мнение
Глава МВД Украины резко отреагировал на решение Сбербанка
Анна Банщикова стала мамой в третий раз
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
Любимая дочь Трампа стала самой влиятельной женщиной в СШАИстория дочери - главной звезды Дональда Трампа, которая получила кабинет в Белом доме
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников
5 ошибок закаливания, которые делают все родители
Коллекторов впервые наказали за поздние звонки должникам
Как сделать свой дом тише: 10 способов
Названа причина взрыва военной базы под Харьковом - СМИ
Сайт армии США сообщил о своих войсках на Украине
Не носите красный: блогер и стилист обсудили теорию цветотипов
Люди в черном: выход в свет Бондарчука и Андреевой (фото)
130 ракет стерли с лица земли штаб террористов в Сирии – СМИ
СМИ: депутат ЕС сказал, что его удивило в Крыму РФ
Очень смешная пожарная машина: фото из Китая
Внедорожники УАЗ начали красить новым способом
Фоторепортажи
12Ливни затопили Перу
13Теракт в центре Лондона
1185-летие Наины Ельциной
16Неслабый пол
12:46 (мск), источник: Tengrinews

Президент Монголии отметил Наурыз с казахской семьей

Президент поздравил хозяина дома и всех монгольских казахов с Новым годом — Наурызом.

Источник: Tengrinews

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж побывал дома у аксакала, учёного и преподавателя Кылыша Аксолтана, сообщает ARD со ссылкой на официальный сайт руководителя страны.

Читайте также
Назарбаев президенту Узбекистана: Мы на вас рассчитываем

Хозяин дома Кылыш Аксолтан работает в Монголии уже в течение 53 лет. Из них 40 лет он трудился в качестве научного сотрудника и преподавателя факультета экономики монгольского государственного Университета. Последние 13 лет он работает преподавателем в вузе «Монгол».

Кылыш Аксолтан живет со своей супругой Аятолхан, четырьмя детьми и шестью внучками. Сообщается, что президент Монголии поздравил хозяина дома и всех монгольских казахов с Новым годом — Наурызом.

«Весенний праздник символизирует рост, равноденствие и приход всего наилучшего» — сказал президент Цахиагийн Элбэгдорж во время разговора с аксакалом.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Президент Монголии отметил Наурыз с казахской семьей
Украина усилила охрану границы с Россией
Песков прокомментировал недопуск Самойловой на «Евровидение»
Полиция уточнила число погибших в результате теракта в Лондоне
Литовские приставы взыщут с «Газпрома» штраф в 36 млн евро
Forbes назвал самые надежные банки в России
Площадь ледяного покрова морей Антарктики рекордно сократилась
СМИ сообщили об эвакуации в знаменитом лондонском небоскребе
Спорт
В Кубке Гагарина стартуют финалы конференций 23 марта матчем в Санкт-Петербурге между местным СКА и ярославским "Локомотивом" откроется стадия финалов конференций в Кубке Гагарина
Авто
Новый российский автомобиль: до 100 км/ч за 4,7 секунды Российская компания DK Racing начала прием заказов на гоночный автомобиль Shortcut, созданный по мотивам Lotus 7
Hi-Tech
Первый смартфон Xiaomi на собственном процессоре: замена Qualcomm? Xiaomi представила первый собственный процессор. Qualcomm придется подвинуться?
Кино
Умер актер из «Мэри Поппинс, до свидания» Лембит Ульфсак Советско-эстонский актер сыграл десятки ролей в кино, однако российским зрителям более всего запомнился по роли в экранизации детской сказки о няне-волшебнице
Недвижимость
Дачи в Подмосковье подешевели к началу сезона
Выгодно ли покупать хрущевки под снос?
Летом часть московских застройщиков покинет рынок
Российские «короли недвижимости» вошли в список мировых богачей
Леди
Какие плащи носить весной: 5 идей (фото) Самые интересные варианты – в нашем обзоре.
Дети
Первое фото Теоны Дольниковой с сыном растрогало поклонников Молодая мама показала трогательный снимок с малышом.
Все о ремонте
Как обустроить балкон: 5 идей
Стена с открытой кирпичной кладкой: делаем дома
Ремонт кухни назвали полезным для здоровья
Чем заполнить пустой угол: 16 идей от дизайнеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь