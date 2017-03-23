Президент Монголии отметил Наурыз с казахской семьей

Президент Монголии Цахиагийн Элбэгдорж побывал дома у аксакала, учёного и преподавателя Кылыша Аксолтана, сообщает ARD со ссылкой на официальный сайт руководителя страны.

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Хозяин дома Кылыш Аксолтан работает в Монголии уже в течение 53 лет. Из них 40 лет он трудился в качестве научного сотрудника и преподавателя факультета экономики монгольского государственного Университета. Последние 13 лет он работает преподавателем в вузе «Монгол».

Кылыш Аксолтан живет со своей супругой Аятолхан, четырьмя детьми и шестью внучками. Сообщается, что президент Монголии поздравил хозяина дома и всех монгольских казахов с Новым годом — Наурызом.

«Весенний праздник символизирует рост, равноденствие и приход всего наилучшего» — сказал президент Цахиагийн Элбэгдорж во время разговора с аксакалом.