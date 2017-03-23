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12:59 (мск), источник: Baikal-info.ru

Физкультурно-спортивные клубы откроются в техникумах Иркутска

Физкультурно-спортивные клубы планируется открыть на базе четырех техникумов и колледжей в Иркутске.

Физкультурно-спортивные клубы планируется открыть в Иркутске с 3 апреля 2017 года на базе техникумов и колледжей по следующим адресам: ул. Ярославского, 221; ул. Рабочего Штаба, 6; бульвар Рябикова, 63; ул. Багратиона, 45. Как сообщает 23 марта пресс-служба администрации Иркутской области, в них организуют физкультурно-массовую работу с людьми старше 18 лет, чтобы повысить их общую физическую подготовку. В первую очередь в этих клубах будут готовить население города к сдаче нормативов всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне».

Для подготовки к сдаче нормативов разработан курс, за методическую основу взята советская система физической подготовки. Курс ориентирован на людей в возрасте от 18 до 49 лет, не имеющих медицинских противопоказаний, с любым начальным уровнем физической подготовки. Основу курса составляют общеразвивающие и специальные упражнения из легкой атлетики, гимнастики и гиревого спорта, которые направлены на развитие силы, скорости, выносливости и гибкости.

Пройти курс подготовки могут не только желающие сдать нормативы ВФСК «Готов к труду и обороне» на золотой, серебряный или бронзовый знак отличия, но и те, кто хочет поддержать или повысить уровень своей физической подготовки. Занятия будут проводить профессиональные инструкторы.

Кроме того, на базе физкультурно-спортивных клубов планируется проводить физкультурные и спортивные мероприятия, организовать спортивный досуг по месту жительства, а также готовить любительские команды по видам спорта для участия в соревнованиях различного уровня.

Физкультурно-спортивные клубы организованы на добровольных началах и находятся под управление некоммерческой общественной спортивной организации «Рассвет», которая также предоставляет спортивный инвентарь для занятий. Записаться в группы или узнать подробности работы физкультурно-спортивных клубов можно по телефону 621−127 или на сайте ГТО38.рф.

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