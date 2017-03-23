В Новосибирске к выходным ожидается первый дождь в году

В Новосибирске в грядущие выходные пройдет дождь. Об этом сообщили на сайте Западно- Сибирского Гидрометцентра.

При этом в мегаполисе похолодает. В пятницу будет ожидаться небольшая облачность без осадков. Ночью и утром местами будет дымка, а на дорогах гололедица. Кроме того, метеоусловия будут способствовать накоплению вредных примесей. Общий уровень загрязнения атмосферы города сохранится повышенный.

А уже в субботу, 25 марта, днем ожидается дождь с ветром до 4−9 м/с, местами с порывами до 14. Температура воздуха ночью будет минус 2−0°C, а днём — 5−7 градусов тепла. В воскресенье ночью синоптики прогнозируют небольшой снег, днем без осадков. Температура воздуха ночью будет около — 4 -9 градусов по Цельсию, днем +2 +7.