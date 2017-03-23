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12:58 (мск), источник: "Российская газета"

Челябинка отсудила компенсацию за потерю собаки в аэропорту

Курчатовский суд Челябинска рассмотрел необычный иск — владелица собаки потребовала наказать грузовую компанию за потерю ее питомца при авиаперевозке в Москву.

Как сообщили в судебной инстанции, инцидент произошел в мае прошлого года. Истица решила отправить в Москву щенка редкой породы басенджи или «африканской нелающей собаки», которая получила свое название из-за характерных урчащих звуков, издаваемых вместо лая. Поездка понадобилась для прохождения курса дрессировки и подготовки собаки к выставке.

Заплатив представителям грузовой компании за авиаперелет 4727 рублей, женщина передала им животное в специальной собачьей «переноске». Однако щенок сбежал из заточения еще до вылета. А грузоперевозчики обвинили в этом саму хозяйку, заявив что побег стал возможен из-за дефекта клетки.

В итоге безутешной хозяйке вернули деньги за «билет», но компенсировать потерю собаки отказались и на письменную претензию не ответили. И тогда она обратилась в суд с требованием взыскать 50 тысяч рублей, в которые ей обошелся щенок класса «шоу» (с чемпионской родословной — ред.) и еще 20 тысяч рублей компенсации морального вреда.

— Доводы о некачественной «переноске» не выдерживают критики, и суд это подтвердил, — пояснил представитель истицы Армен Акобян. — Представители грузовой компании обязаны были проверить ее состояние и, выявив дефект, имели право отказаться принимать груз, однако этого не сделали.

Однако в суде выяснилось еще одно обстоятельство из разряда «за время пути собака могла подрасти»: представители грузовой компании заявили, что щенка не теряли — он пропал в грузовом терминале. А представители терминала в свою очередь заявили, что поскольку собаку у истицы не принимали, то и надлежащими ответчиками считаться не могут.

— Между грузовой компанией и хозяйкой собаки 26 мая 2016 года был заключен договор транспортной экспедиции, по которому ответчик должен был организовать выполнение услуги по перевозке собаки из Челябинска в аэропорт Домодедово Москвы, — сообщила консультант Курчатовского суда Наталья Наумова. — Суд пришел к выводу, что ответственность за неисполнение условий договора лежит на грузовой компании, которая впоследствии может потребовать компенсацию у своих деловых партнеров в порядке регресса.

В пользу челябинки взыскана стоимость утерянной собаки, тысяча рублей компенсации морального ущерба и еще 7,5 тысячи штрафа за нарушение закона о защите прав потребителей, плюс расходы на законного представителя — всего 64,5 тысячи рублей.

Однако и это решение, по всей видимости, будет обжаловано, поскольку истицу не устроили размеры компенсации морального вреда.

— Такие скромные компенсации обычно назначаются судами по делам о защите прав потребителей, связанных с приобретением некачественного товара, к примеру, неисправного мобильного телефона, — пояснил Акобян. — А мы намерены доказать, что моральный вред от потери домашнего любимца гораздо существенней. Следовательно и размеры компенсации нужно пересмотреть.

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