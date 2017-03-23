В Уфе улица Худайбердина станет односторонней
Городские власти уже готовят необходимые документы.
Городские власти уже готовят необходимые документы.
Еще зимой уфимец Михаил Шерышов попросил администрацию башкирской столицы ввести на улице Худайбердина (от пересечений с Кирова и Чернышевского) одностороннее движение. Объяснялось это тем, что автомобили, особенно зимой, не могли разъехаться на проезжей части длинною 2,5 метра и кричали во всю Ивановскую кто прав, а кто виноват.
Чиновники согласились с предложением автолюбителя и пообещали ввести на данном участке дороги одностороннее движение.
— Сейчас проводится ряд мероприятий по сбору необходимой документации для последующего согласования со службами города, — заверил уфимца заместитель начальника УКХиБ Уфы Радик Шагиахметов.
Правда о сроках нововведения на улице Худайбердина пока не сообщается.