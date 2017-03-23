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12:55 (мск), источник: Комсомольская правда

В Уфе улица Худайбердина станет односторонней

Городские власти уже готовят необходимые документы.

Еще зимой уфимец Михаил Шерышов попросил администрацию башкирской столицы ввести на улице Худайбердина (от пересечений с Кирова и Чернышевского) одностороннее движение. Объяснялось это тем, что автомобили, особенно зимой, не могли разъехаться на проезжей части длинною 2,5 метра и кричали во всю Ивановскую кто прав, а кто виноват.

Чиновники согласились с предложением автолюбителя и пообещали ввести на данном участке дороги одностороннее движение.

— Сейчас проводится ряд мероприятий по сбору необходимой документации для последующего согласования со службами города, — заверил уфимца заместитель начальника УКХиБ Уфы Радик Шагиахметов.

Правда о сроках нововведения на улице Худайбердина пока не сообщается.

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