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16:27 (мск), источник: ИА Татар-информ

Казань поборется за звание «Столицы Часа Земли»

(Казань, 23 марта, «Татар-информ»). Всемирный фонд дикой природы (WWF) в России объявил о старте конкурса на звание столицы акции «Час Земли».

Источник: ИА Татар-информ

Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит награду — статуэтку с гравировкой его названия, а также статус «Столицы Часа Земли-2018». Помимо этого, представители администрации победившего города будут приглашены на центральную площадку акции в Москве в следующем году, сообщается на сайте Минэкологии РТ.

Чтобы поддержать столицу Татарстана и подтвердить участие в акции, казанцам нужно выполнить следующие условия конкурса: отметить свое местоположение на карте на официальном сайте акции 60.wwf.ru/#map-world, предложить друзьям и знакомым сделать то же самое, а также завести сообщества в соцсетях и рассказать о конкурсе всем жителям Казани. При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и общая численность населения. Итоги конкурса будут подведены 29 марта.

В прошлом году Казань вошла в число самых активных городов России, принимающих участие в акции «Час Земли». Во время проведения акции полностью отключились архитектурно-художественная подсветка Музея-заповедника «Казанский Кремль», здания Кабинета Министров РТ, Государственного Совета РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, других министерств, Большого концертного зала имени С. Сайдашева, IТ-парка и множества прочих объектов.

Крупнейшая в мире экологическая акция в этом году состоится 25 марта с 20.30 до 21.30. Руководителям всех органов власти, органам государственной власти Республики Татарстан, предприятиям и организациям, а также населению республики предложено присоединиться к акции и на один час отключить архитектурно-декоративную подсветку зданий, сооружений, освещение жилых помещений, электрические устройства не связанные с обеспечением безопасности жизнедеятельности граждан, а также принять иные меры, направленные на снижение потребления электроэнергии.

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