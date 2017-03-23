Казань поборется за звание «Столицы Часа Земли»

Город, жители которого будут наиболее активно участвовать в акции, получит награду — статуэтку с гравировкой его названия, а также статус «Столицы Часа Земли-2018». Помимо этого, представители администрации победившего города будут приглашены на центральную площадку акции в Москве в следующем году, сообщается на сайте Минэкологии РТ.

Чтобы поддержать столицу Татарстана и подтвердить участие в акции, казанцам нужно выполнить следующие условия конкурса: отметить свое местоположение на карте на официальном сайте акции 60.wwf.ru/#map-world, предложить друзьям и знакомым сделать то же самое, а также завести сообщества в соцсетях и рассказать о конкурсе всем жителям Казани. При выборе победителя будут учитываться число жителей, отметивших себя на карте в своем городе, и общая численность населения. Итоги конкурса будут подведены 29 марта.

В прошлом году Казань вошла в число самых активных городов России, принимающих участие в акции «Час Земли». Во время проведения акции полностью отключились архитектурно-художественная подсветка Музея-заповедника «Казанский Кремль», здания Кабинета Министров РТ, Государственного Совета РТ, Министерства экологии и природных ресурсов РТ, других министерств, Большого концертного зала имени С. Сайдашева, IТ-парка и множества прочих объектов.