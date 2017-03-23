Курорт Саки собираются сделать доступным для инвалидов

По ее словам, рабочая группа будет образована по поручению комиссии под руководством министра труда и социальной защиты РФ Максима Топилина.

«Проект концепции мы Алле Николаевне (Пашкуновой, вице-премьер-министру Крыма — ред.) к четвергу (30 марта — ред.) представим, как мы это видим. Потом задача уже города будет просчитать, что касается ФЦП, что будет касаться муниципального бюджета в закладывании (средств на реализацию концепции — ред.) на 2017 год, для того чтобы максимально маршруты, по которым будут следовать инвалиды, как проживающие в городе Саки, так и те, которые будут посещать город Саки как курорт, были максимально доступны для инвалидов», — сказала Романовская.

В свою очередь глава Крыма Сергей Аксенов подчеркнул, что при разработке концепции необходимо предусмотреть все нюансы, связанные с доступностью для инвалидов. «Ничего не пропустите, коллеги. Прошу вас, будьте внимательны. Правительство (РФ — ред.) идет навстречу нам практически всегда. Но от нас тоже требуется качество», — отметил он.

Также Аксенов рекомендовал Романовской согласовать проект концепции с общественниками, чтобы они указали, «где недостаточно, на их взгляд, элементов доступности, в каких конкретно учреждениях, и все их включили в план».