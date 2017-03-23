Чем займется главный архитектор Крыма

Накануне она рассказала о том, что глава Республики Сергей Аксёнов очень четко обозначил, чем именно будет заниматься главный архитектор Крыма. Задачи, которые Сергей Валерьевич Аксенов ставит передо мной, можно сгруппировать в три основных блока: сохранение, возрождение и новое развитие, — заявила А. Царёва. Во-первых, должен быть создан Комитет по архитектуре и градостроительству РК. Объяснение простое — один человек просто не потянет «войны» с масштабной незаконной застройкой приморских районов, городов и поселков полуострова. Комитет по архитектуре и градостроительству Крыма займется этой проблематикой.

Во-вторых, речь идет о защите на законодательном уровне природного и культурно-исторического ресурса Крыма.