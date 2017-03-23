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14:46 (мск), источник: Крым Press

Чем займется главный архитектор Крыма

Недавно мы сообщали о том, что пост главного архитектора Крыма заняла Анна Царёва.

Накануне она рассказала о том, что глава Республики Сергей Аксёнов очень четко обозначил, чем именно будет заниматься главный архитектор Крыма. Задачи, которые Сергей Валерьевич Аксенов ставит передо мной, можно сгруппировать в три основных блока: сохранение, возрождение и новое развитие, — заявила А. Царёва. Во-первых, должен быть создан Комитет по архитектуре и градостроительству РК. Объяснение простое — один человек просто не потянет «войны» с масштабной незаконной застройкой приморских районов, городов и поселков полуострова. Комитет по архитектуре и градостроительству Крыма займется этой проблематикой.

Во-вторых, речь идет о защите на законодательном уровне природного и культурно-исторического ресурса Крыма.

В-третьих, немаловажно возрождение функций городов и муниципальных образований. Так или иначе, строительная отрасль дает толчок к развитию территорий, но важно направлять ее в «нужное русло». Не уродующее облик Крыма. Необходимо раскрыть существующие условия, которые заложены в самой сути полуострова, его наследии, потенциале, географическом, климатическом положении. Их нужно подчеркнуть, поднять на поверхность и сделать очевидными для крупных инвесторов, для жителей самого полуострова, для тех, кто приедет на полуостров работать, жить или отдыхать. Сейчас полуостров столкнется с волной развития, а этот процесс должен быть системным. Точечное, хаотичное развитие больше невозможно, — подытожила новый главный архитектор Крыма.

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