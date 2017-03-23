В самарских дворах появятся камеры видеонаблюдения

В этом году дворы, жители которых проявят наибольшую активность в наведении порядка, будут оснащены системами видеонаблюдения. Об этом заявил глава Самары в ходе серии выездов в городские районы, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Так же было отмечено, что в этом году всех горожан ждёт не совсем обычный месячник по благоустройству. Те, кто наиболее активно проявит себя во время уборки города, получат приятные бонусы.