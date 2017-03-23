Храм Христа Спасителя впервые присоединится к экологической акции «Час Земли»

Храм Христа Спасителя впервые присоединится к масштабной экологической акции «Час Земли», которая пройдет по всему миру 25 марта. Об этом на пресс-конференции рассказал глава департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы Антон Кульбачевский, сообщает ТАСС в четверг, 23 марта.

«Еще 200 зданий к нам присоединятся. Это такие здания, как известные всем и дорогие сердцу каждого россиянина — Храм Христа Спасителя, Лужники, Центр международной торговли, большинство зданий на Новом Арбате, здание мэрии, гостиницы “Пекин”, “Националь”», — сказал чиновник.

Крупнейшая в мире экологическая акция «Час Земли» состоится 25 марта с 20:30 до 21:30. В Москве отключат подсветку 1700 зданий. В этот день также состоится посвященный акции велопробег, маршрут которого пока уточняется.

«Час Земли» проводится ежегодно в последнюю субботу марта по инициативе Всемирного фонда дикой природы (WWF). Цель акции — привлечь внимание к проблемам изменения климата и экономии ресурсов на планете.