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15:08 (мск), источник: ГТРК "Дон-ТР"

Ростовчане получают поддельные уведомления о проверке счетчиков

Не только хитрости с приборами учёта, но и элементарная неисправность счётчиков вынуждает управляющие копании вновь и вновь заполнять графу «общедомовые нужды».

Не баланс заставляет жителей переплачивать за коммуналку и слишком чутко реагировать на извещения о поверке приборов учёта.

В последнее время часто в наших почтовых ящиках появляются листовки с призывом к собственникам жилых помещений оформить заявку на проведение поверки. Специалисты советуют — прежде чем заплатить деньги за данные услуги, необходимо проверить, имеют ли эти самые организации право на поверку.

Чуть ли не в приказном тоне, с указанием конкретной даты, авторы оповещают, когда будут производиться работы. Не каждый потребитель проверяет подлинность уведомлений, и торопится оформлять заявку, платя за это деньги.

«В последнее время участились случаи обращения граждан с целью проверить подлинность свидетельств о поверке. Большая часть этих свидетельств оказалась поддельными», — говорит начальник отдела поверки средств измерений расхода и давлений ФБУ «Ростовский ЦСМ» Павел Высоцкий.

Уточнить информацию об организациях можно в управляющих компаниях или в ростовском центре стандартизации и метрологии. В этом лабораторном техническом корпусе проводят настройку и поверку не только бытовых приборов учёта энергоресурсов (индивидуальных и квартирных), но и приборов, которые устанавливают в системе ЖКХ — общедомовые, в социальной сфере и промышленности региона. Уникальное оборудование с высокой точностью определяет метрологические характеристики средств измерений.

«На данный момент у нас уже две поверочные установки высокой производительности и это позволит нам в кратчайшие сроки выполнять работы по поверке. Все эти вопросы индивидуальные, но мы стараемся совместно с товариществами собственников жилья выявлять причины небаланса», — говорит начальник отдела обслуживания приборов учёта энергосберегающих технологий ФБУ «Ростовский ЦСМ» Юрий Ткачёв.

Речь о небалансе между индивидуальными приборами учёта и общедомовыми многоквартирного дома.

«ФБУ “Ростовский ЦСМ” занимается проведением поверки счётчиков воды на стационарных установках, а в случае квартирных водомеров — на месте эксплуатации с помощью переносного эталонного оборудования», — говорит начальник отдела поверки средств измерений расхода и давлений ФБУ «Ростовский ЦСМ» Павел Высоцкий.

Точен ли прибор, определит только специалист. Для этого он проверит счетчик и давление в системе водоснабжения. Если все в порядке — выдаст документ. Оборудование требует ремонта — извещение о непригодности.

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