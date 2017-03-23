В Севастополе ждут приезда Кустурицы

«Получено официальное разрешение от Эмира Кустурицы на показ его фильма “Про млечному пути” с Моникой Беллуччи в главной роли. Сам Эмир должен нам ответить в апреле — приедет он или нет. Приехать он хочет. Мы уже уведомили его о том, что решением президиума “Золотого витязя” ему присуждается в этом году высшая награда — золотая медаль имени Сергея Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф», — сказал Бурляев.

Также он рассказал, что попросил Кустурицу привести на фестиваль в Севастополь Монику Беллуччи. «Но это под большим вопросом», — признался артист.

По его словам, ожидается, что на «Золотой витязь» приедет около 30 актеров из России, Украины, Беларуси, Сербии и Польши. «Приглашен председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков, поскольку он почетный председатель нашего кинофорума. Пока неизвестно, будит ли он. Ведем переговоры. Приедут народные артисты России Александр Михайлов, Сергей Шакуров, Владимир Гостюхин, сербская великая актриса Ивана Жигон», — добавил Бурляев.

На кинофорум было прислано 300 кинокартин из 30 стран мира. 130 лент отобрано для участия в семи категориях конкурсной программы.