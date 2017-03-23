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13:38 (мск), источник: НИА Самара

В Тольятти может появиться детский парламент

Школьные активисты собираются написать обращение в думу по этому поводу.

Такая идея прозвучала во время проведения детского парламентского часа, который проходил в пансионате «Радуга». Встречались представители городской думы и активисты органов ученического самоуправления 44 тольяттинских школ.
Представители думы приехали к ребятам с просветительской миссией — рассказать об истории местного самоуправления, об истории создания представительного органа, о том, как он работает и его функциях. И были приятно удивлены, что большинство ребят знают, что такое дума. Правда, назвать они смогли только одного депутата — Александра Родионова, фамилии других им неизвестны. Гости из местного парламента сделали вывод — народные избранники маловато работают с будущими потенциальными избирателями, которые через 2 -3 года придут голосовать.

Но еще больше удивила активность молодого поколения. У подростков созрела идея — создать детский городской парламент. В молодежном парламенте участвуют ребята старше 16 лет, но старшеклассники тоже хотят найти приложение своих сил на данном поприще. Поэтому школьные активисты собираются написать обращение в думу по этому поводу. Как оказалось, данный вопрос в детских рядах достаточно продуман, проработаны даже факторы риска для такой необычной структуры как детский парламент, пишет TLTgorod.

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