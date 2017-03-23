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13:31 (мск), источник: Publika.md

Всемирная метеорологическая организация признала 12 новых типов облаков

Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является самым авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков.

Источник: Publika.md

Среди прочих в новое издание атласа — первое за 30 лет — попали очень необычные волнистые облака, которые похожи на морские волны, если на них смотреть из-под воды, пишут Вести.мд.

Впервые они были сфотографированы в 2006 году в американском штате Айова.

В пополненный список были также включены и катящиеся облака, напоминающие формой трубу, простирающуюся вдоль линии горизонта.

Ученые говорят, что обновить атлас помогли фотографии, сделанные многочисленными метеорологами-любителями на свои смартфоны.

Как отмечается, современные гаджеты, находящиеся постоянно под рукой, дали возможность не только специалистам снимать облака, которые очень быстро меняются или же вовсе исчезают.

Помимо облаков, в атлас также включены сведения о редких видах радуг, снежных смерчах и о граде.

В первом издании атласа, вышедшем в свет еще в 1896 году, было всего 28 цветных фотографий с подробным описанием.

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