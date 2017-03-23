Всемирная метеорологическая организация признала 12 новых типов облаков
Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является самым авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков.
Все они собраны в последнем издании Международного атласа облаков, который является самым авторитетным в мире справочником по классификации форм облаков.
Среди прочих в новое издание атласа — первое за 30 лет — попали очень необычные волнистые облака, которые похожи на морские волны, если на них смотреть
Впервые они были сфотографированы в 2006 году в американском штате Айова.
В пополненный список были также включены и катящиеся облака, напоминающие формой трубу, простирающуюся вдоль линии горизонта.
Ученые говорят, что обновить атлас помогли фотографии, сделанные многочисленными
Как отмечается, современные гаджеты, находящиеся постоянно под рукой, дали возможность не только специалистам снимать облака, которые очень быстро меняются или же вовсе исчезают.
Помимо облаков, в атлас также включены сведения о редких видах радуг, снежных смерчах и о граде.
В первом издании атласа, вышедшем в свет еще в 1896 году, было всего 28 цветных фотографий с подробным описанием.