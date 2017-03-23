Попугаи-наркоманы съели урожай индийского опиума

Птицы повадились воровать опиум несколько лет назад. Они дожидаются, когда фермеры надрежут головку мака, после чего бесшумно пикируют и склевывают вытекающее смолистое вещество.

Наевшись, попугаи засыпают на несколько часов. В таком состоянии они могут упасть с дерева или стать легкой добычей для хищников.

Фермеры из индийского штата Раджастан не первый год борются с этой проблемой. В последнее время птицы стали демонстрировать любовь к опиуму и в других регионах Индии.