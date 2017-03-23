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13:11 (мск), источник: Lenta.Ru

Попугаи-наркоманы съели урожай индийского опиума

Попугаи уничтожили до десяти процентов урожая индийского опиума. Об этом сообщает издание Daily Mirror.

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Птицы повадились воровать опиум несколько лет назад. Они дожидаются, когда фермеры надрежут головку мака, после чего бесшумно пикируют и склевывают вытекающее смолистое вещество.

Наевшись, попугаи засыпают на несколько часов. В таком состоянии они могут упасть с дерева или стать легкой добычей для хищников.

Фермеры из индийского штата Раджастан не первый год борются с этой проблемой. В последнее время птицы стали демонстрировать любовь к опиуму и в других регионах Индии.

Обычно попугаи шумят, когда собираются стаями. Но эти птицы стали такими хитрыми, что не издают ни звука, когда планируют на поля. Мы пытались удержать их в узде всеми возможными способами, но эти наркоманы возвращаются, несмотря на риск для жизни
Собхара Ратод (Sobharama Rathos)
фермер из штата Мадхья-Прадеш

Индия выращивает опийный мак для изготовления лекарств. Легальное производство опиума жестко контролируют государственные органы. Из-за падения урожая фермеры рискуют лишиться лицензии.

Чтобы получить наркотическое вещество, головку каждого цветка надрезают вручную. Через несколько часов фермеры возвращаются и соскребают с плодов загустевший сок.

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