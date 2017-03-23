Попугаи-наркоманы съели урожай индийского опиума
Попугаи уничтожили до десяти процентов урожая индийского опиума. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Попугаи уничтожили до десяти процентов урожая индийского опиума. Об этом сообщает издание Daily Mirror.
Птицы повадились воровать опиум несколько лет назад. Они дожидаются, когда фермеры надрежут головку мака, после чего бесшумно пикируют и склевывают вытекающее смолистое вещество.
Наевшись, попугаи засыпают на несколько часов. В таком состоянии они могут упасть с дерева или стать легкой добычей для хищников.
Фермеры из индийского штата Раджастан не первый год борются с этой проблемой. В последнее время птицы стали демонстрировать любовь к опиуму и в других регионах Индии.
Обычно попугаи шумят, когда собираются стаями. Но эти птицы стали такими хитрыми, что не издают ни звука, когда планируют на поля. Мы пытались удержать их в узде всеми возможными способами, но эти наркоманы возвращаются, несмотря на риск для жизни
Индия выращивает опийный мак для изготовления лекарств. Легальное производство опиума жестко контролируют государственные органы.
Чтобы получить наркотическое вещество, головку каждого цветка надрезают вручную. Через несколько часов фермеры возвращаются и соскребают с плодов загустевший сок.