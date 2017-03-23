На раскопках в Крыму ждут волонтеров
Желающих приглашают принять участие в раскопках на Керченском полуострове.
Желающих приглашают принять участие в раскопках на Керченском полуострове.
Желающих приглашают принять участие в раскопках античного некрополя и поселения
«Принять участие в раскопках могут не только
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«Теперь мы хорошо знаем, что нам предстоит изучать», — отметили в
Уточним, что экспедиция фонда «Археология» признана самой крупной в Крыму, в работе которой принимают участие российские и зарубежные волонтеры.