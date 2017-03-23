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14:47 (мск), источник: АиФ Крым

На раскопках в Крыму ждут волонтеров

Желающих приглашают принять участие в раскопках на Керченском полуострове.

Желающих приглашают принять участие в раскопках античного некрополя и поселения Кыз-Аул, боспорского города Китей и крепости Керчь, передает пресс-служба фонда «Археология». Приглашение поступило от фонда «Археология» и Восточно-Боспорской археологической экспедиции.

«Принять участие в раскопках могут не только археологи-профессионалы, но и все желающие. На данный момент уже поступило более 300 заявок от потенциальных участников экспедиции», — пояснили в сообщении.

Согласно информации пресс-службы, фонд «Археология» уже третий год работает на Кыз-Ауле и первый на крепости Керчь.

«Теперь мы хорошо знаем, что нам предстоит изучать», — отметили в пресс-службе.

Уточним, что экспедиция фонда «Археология» признана самой крупной в Крыму, в работе которой принимают участие российские и зарубежные волонтеры.

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