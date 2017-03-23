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13:31 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале предъявлено обвинение похитителям 18-летнего парня из-за несуществующего долга

На Среднем Урале предъявлено обвинение по делу о дерзком похищении человека.

Как сообщили Накануне.RU в региональном Следственном комитете, обвиняемыми проходят четверо мужчин 1980−1994 годов рождения из Свердловской и Челябинской областей.

Инцидент, напомним, произошел 11 сентября прошлого года: группа неизвестных прямо на глазах очевидцев похитила 18-летнего парня, насильно усадив его в машину и скрывшись в неизвестном направлении. В самые кратчайшие сроки правоохранителям удалось освободить жертву и задержать преступников.

«Выяснилось, что четверо злоумышленников, приехавшие в Серов на работу в качестве строителей, стали предъявлять необоснованные требования 22-летнему жителю Серова, который якобы должен им денег. На встречу по поводу этого якобы существующего долга серовчанин прибыл со своим 18-летним приятелем. Диалога со злоумышленниками не получилось, в связи с чем 22-летний ушел от них, а его молодой приятель сделать этого не успел, и сообщники захватили его, посадив в свою машину. При этом похитители применили к нему грубую физическую силу, бейсбольную биту и наручники. Вскоре после того, как они скрылись на автомашине с потерпевшим, 22-летнему серовчанину поступил звонок о том, чтобы за освобождение своего приятеля он заплатил 20 тыс. руб. Поняв, что имеет дело с серьезными злоумышленниками, молодой человек обратился в органы правоохраны с соответствующим заявлением», — рассказали в следствии.

Всем четверым задержанным предъявлено обвинение в похищении человека группой лиц по предварительному сговору, с применением предметов, используемых в качестве оружия, из корыстных побуждений. Сейчас они содержатся под стражей, по закону им грозит до 12 лет тюрьмы. Расследование продолжается.

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