Во всех районах Башкирии созданы аварийные бригады для ликвидации последствий подтопления

«Несмотря на то, что паводковая ситуация в республике в последние годы была спокойной, терять бдительность ни в коем случае, поскольку нынешняя весна отличается от предыдущих лет», — подчеркнул в Стерлитамаке на выездном заседании республиканской противопаводковой комиссии заместитель Премьер-министра Правительства РБ Марат Магадеев.

По данным Башгидромета, осеннее увлажнение почвы и количество выпавшего за зиму снега в регионе выше среднемноголетних значений. В этом году большая вода может прийти чуть позже, чем в прошлом. Однако всё будет зависеть от интенсивности таяния снега, отмечают специалисты.

В настоящее время во всех районах Башкортостана проводится подомовой обход, составляются списки детей, одиноких пенсионеров, нетранспортабельных больных и беременных женщин, живущих в зонах возможного подтопления.

Как сообщало агентство «Башинформ», к реагированию в период весеннего половодья сформирована группировка сил и средств Башкирской территориальной подсистемы РСЧС в составе более 7,5 тысячи человек и свыше 1,5 тысячи единиц техники и плавсредств.

В конце марта состоится расширенное заседание республиканской противопаводковой комиссии, на котором озвучат более точные прогнозы и возникающие в связи с этим задачи.